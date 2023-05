Több mint egy évvel az Ukrajnával szembeni orosz inváziót követően a francia italgyártó, a pernod Ricard is távozik Oroszországból – jelentette be pénteken a vállalat. A lépésre azt követően kerül sor, hogy a múlt hónapban egy ír szenátor javasolta, hogy a céget tegyék szankciós listára. Garret Ahearnt az háborította föl, hogy a cég tulajdonában álló ír whiskeyt, a Jamesont továbbra is lehet kapni Oroszországban.

Fotó: AFP

A Pernod Ricard a múlt hónapban már megszüntette vodkamárkájának, a svédországi Absolutnak az oroszországi forgalmazását, miután több svéd és finn étterem is azzal fenyegetőzött, hogy a jövőben nem fog a cég termékeiből rendelni ellenkező esetben – írja a Financial Times.

Az eladások alapján a világ második számú italgyártójának a tulajdonában olyan márkák találhatóak a fentebbiek mellett, mint a Beefeater gin, a Ballantines és a Chivas Regal whiskeyk, a Becherovka vagy épp a Malibu.

A vállalkozás már tavaly márciusban egyszer leállította az Oroszországba irányuló exportját, ám a helyi készletek kifogyását követően újraindította azt, mondván nem szeretné, ha a szürkeexport erősödne az országban. Azonban úgy tűnik a fogyasztói nyomás végül ismét a kivonulás felé terelte az italgyártót. A cég pénteki közlése szerint az exportot április végén állította le Oroszország felé.

Mindez arra is rávilágít, hogy az oroszországi működés fenntartása olyan cégek számára sem egyszerű, melyek termékei nem szerepelnek szankciós listán.