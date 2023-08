Kína az első fél évben 52 milliárd dollár értékben exportált gyógyszereket és orvosi berendezéseket, ami 26,1 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Az orvosi berendezések szállítása – ebbe a kategóriába tartoznak a sebészeti maszkok és az olyan eszközök, mint a pacemaker – 31,5 százalékkal zsugorodott az iparági kamara (China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines and Health Products) adatai szerint.

Koronavírus nélkül kevesebb maszk fogy. Fotó: Shutterstock

A koronavírus-járvány lecsengésével nagymértékben csökkent a vakcinák és a Covid-tesztek kivitele, de a maszkok és egyéb eszközök is kevésbé fogynak. A kamara szerint a bázishatás mellett a világgazdaság lassulása is hozzájárul a külső kereslet mérséklődéséhez. Arra számít, hogy Peking orvosieszköz-exportja az év második felében tovább zsugorodik, bár a visszaesés üteme mérséklődik – írja a Nikkei Asia.

A kamara előrejelzése szerint a kínai gyógyászati export összértéke az egész évre vonatkozóan 15 százalékkal csökken a tavalyi, koronavírus-járvány miatti magas számokhoz képest. Míg az Európába és az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok mérséklődtek, az Oroszországba irányuló kivitel 8,6 százalékkal nőtt, főleg az orvosi berendezések szállítása emelkedett. Az orosz piac az első fél évben értékben a teljes export kevesebb mint 3 százalékát tette ki, így nem az eurázsiai ország a kínai gyógyászati termékek legnagyobb fogyasztója.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, az antibiotikumok gyártását a mára recsegő-ropogóvá vált globalizáció évtizedeiben jórészt Ázsiába szervezték ki, és ezen a téren Kína szerepe domináns. Más kategóriákban, például a vérnyomás-szabályozó és fájdalomcsillapító gyógyszerek terén szintén alapvető exportőrnek számít. Ami az antibiotikumok gyártását illeti, a távol-keleti óriás részaránya 2021-ben 41 százalék volt, Indiáé 8,8, Svájcé 8,4 és az Egyesült Államoké 5,3 százalék.