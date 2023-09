Sokáig lesz még NATO – Magyarország szerepe pedig növekedhet

A hadiipari kutatás-fejlesztés a civil életre is pozitív hatást gyakorolhat, ezért nagyon is érdemes támogatni. Magyarország ebben a szellemben volt házigazdája a NATO Innovációs Hétnek, és optimisták voltak a téma nemzetközi szakértői is a Brain Bar jövőkutató konferencián. Nem véletlen tehát, hogy az észak-atlanti szervezet és az Európai Unió eurómilliárdokat áldoz a vonatkozó innovációra.

5 órája | Szerző: Szűcs András

