Trump–Putyin-találkozó: ez az az oroszok ellen létrehozott katonai bázis, ahova a Kreml ura elfogadta a meghívást

Donald Trump pénteken az Anchorage melletti Elmendorf–Richardson katonai bázison ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyinnal. A katonai támaszpont a múlt század második felében a szovjet fenyegetés egyik legfontosabb ellensúlyozó pontja volt, és a mai napig része az orosz katonai tevékenység megfigyelésének, így nemcsak biztonságos, hanem tekintélyes otthont ad majd a Trump–Putyin-csúcstalálkozónak.

A Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíne nem véletlen választás volt: az Elmendorf-Richardson katonai bázis a hidegháború idején a szovjet fenyegetés elleni első védelmi vonal volt, és ma is aktívan figyeli az orosz légteret / Fotó: Anadolu via AFP

A bázis 2010-ben jött létre az Elmendorf légibázis és a Fort Richardson hadseregállomás összevonásával. Stratégiai jelentősége azonban jóval régebbre nyúlik vissza: a hidegháború évtizedeiben korai előre jelző radarrendszerekkel és nagy vadászgépflottával figyelte a szovjet légierő mozgását és az esetleges nukleáris indításokat.

Ekkor kapta az „Észak-Amerika első védelmi vonala” becenevet, utalva arra, hogy a kontinens északi légi pajzsaként működött.

Ma is kulcsszerepet játszik: az F–22 Raptor lopakodó vadászgépek innen indulnak elfogórepülésre, amikor orosz bombázók vagy felderítők az amerikai légtér közelébe merészkednek.

Bár a hidegháborús fegyverzet nagy része már csak múzeumban látható, a bázis stratégiai szerepe nem halványult.

Benjamin Jensen, a washingtoni Center for Strategic and International Studies védelmi szakértője az Associated Pressnek elmondta, hogy a helyszínválasztás egyszerre szolgál biztonsági és politikai célt.

Ez lehetővé teszi, hogy Trump erőt fitogtathasson, miközben kizárja a közvetlen nyilvános beavatkozás lehetőségét

– mondta. Szerinte ezzel az elnök

a katonai erő fitogtatásával próbálhat tárgyalási előnyt szerezni;

és megalapozni egy második találkozót.

Az időzítés és a szimbolika erős üzenetet hordoz: Putyin látogatása egy olyan bázison, amely évtizedeken át Oroszország ellen védte az Egyesült Államokat, épp akkor történik, amikor Trump gyors tűzszüneti megállapodást próbál elérni az ukrajnai háborúban. A kampányában azt ígérte, hogy rövid úton lezárja a konfliktust, ám az európai és ukrán tisztviselők tartanak attól, hogy az egyeztetés Moszkvának kedvezve zárulhat le.