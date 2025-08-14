Hiába a bitcoin új árfolyamrekordja, mindenki az ethereumról beszél - és minden okuk megvan rá

Történelmi csúcson kezdte a csütörtöki napot a bitcoin, a legnagyobb kriptodeviza 124 ezer dolláron fordult rá a hét utolsó előtti munkanapjára, az új csúcs az ázsiai befektetők által dominált kereskedésben született meg. A kriptopiac királya hatalmas formában van az idén, teljesítménye azonban még így is elmarad a trónkövetelő ethereumtól – egy fronton azonban még egyértelműen a bitcoin a szektor alfája és ómegája.
A kriptodevizák számára az idei mindenféleképpen történelmi évnek tekinthető, a sorra születő rekordokon túl már csak azért is, mert az amerikai kormányzat soha korábban nem látott mértékben támogatja a szektort, elég csak
Mindezen lépések ugyanakkor nem érnének sokat átfogó befektetői érdeklődés nélkül – erre azonban egyértelműen nem lehet panasza a kriptopiacnak. A lakossági kisbefektetők immáron bő tíz éve jelen vannak a piacon, az elmúlt másfél év azonban nagyban kiszélesítette a kört, hiszen Amerikában is elindulhattak januárban a bitcoin, júliusban pedig az ethereum ETF-jei is. Ezeket az eszközöket főként azok az intézményi befektetők veszik, akik szeretnének kitettséget kiépíteni a kriptopiac irányába, közvetlen kriptotárcát ugyanakkor nem nyitnának bármilyen – akár csak kiberbiztonsági – okból.
Az intézményi befektetők elsősorban a bitcoin ETF-jeit veszik, az eszközökkel a The Block adatai szerint másfél év alatt 1,16 ezermilliárd dollárnyi tranzakció ment végbe, így jelenleg az alapok 167,8 milliárd dollárnyi vagyon felett rendelkeznek. Ezzel szemben az ethereum amerikai ETF-jeiben alig 21,6 milliárd dollárnyi vagyon parkol, a teljes forgalom egy év alatt pedig mindössze 141,5 milliárd dollárt tett ki.
Az elmúlt napokban azonban olyan történt, amire még soha nem volt példa.
Az ethereum ETF-jei, felbolydulva az egyre lazábbnak tűnő amerikai kamatpálya ígéretén, melyet egyre több adat támaszt alá, egyetlen nap alatt 1,02 milliárd dollárnyi nettó tőkebeáramlást éltek meg, ezzel
A két token közti versenyfutás élességét az is nagyon jól mutatja, hogy ugyan a bitcoin is közel 30 százalékot erősödött az idén, az ethereum az elmúlt napokban 12 százalékot ralizva beelőzte a nagytestvért, és már 42 százalék körüli pluszt hozott össze az idén.
A két legnagyobb tokennel nagyon erős hozamokat lehetett az idén elérni, még annak ellenére is, hogy a gazdasági és geopolitikai környezet nem feltétlen a kiemelten kockázatos eszközök térnyerését vetítette előre hónapokkal ezelőtt.
Ami pedig még érdekesebbé teszi az idei tőkepiaci esztendőt, hogy az arany, az az eszköz, amelynek a jelen kor bizonytalanságai közt köröket kellene vernie a piacra, immáron minden előnyét elvesztette a kriptopiaccal szemben: a bitcoinnal nagyjából ugyanott járnak, de ez ethereum már bő 10 százalékponttal lenne feljebb keresendő a gráfon. Az amerikai tőzsdéről pedig ne is beszéljünk, melynek a dollár szakadása igazából minden idei pluszát semlegesíti a nemzetközi befektetők szemszögéből.
A folytatás azonban már tartogat magában kérdőjeleket a kriptopiac számára: a Fed minden várakozás szerint hamarosan lendületesen meginduló kamatcsökkentési dömpingje ugyan papíron felfelé kellene tolja az eszközosztályt, egyes szakértők szerint viszont
egy ekkora futam után már nem zárható ki egy korrekció lehetősége sem, melyet akár egy hosszabb medvepiac is követhet majd.
Az amerikai jegybank a piaci várakozások szerint háromszor vág majd a kamatokon a világ legnagyobb gazdaságában, legközelebb szeptember közepén ül majd össze a monetáris tanács.
