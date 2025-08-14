Deviza
Különleges, limitált kiadású bankjegysor készült Ozzy Osbourne tiszteletére

Nem mindennapi módon állít emléket egy angol képzőművész a közelmúltban elhunyt Ozzy Osbourne-nak. Dion Kitson egy limitált kiadású bankjegysorral tisztelege a rocklegenda emléke előtt, a pénzeken III. Károly király helyett Ozzy Osbourne arcképe látható. A bankjegyekből vasárnapig lehet vásárolni, a befolyt összeg egy részét az alkotó jótékony célra ajánlja fel.
Gombos Krisztián
2025.08.14., 19:59

Ozzy Osbourne július 22-i halála megrázta a világot. Zenésztársak, művészek, rajongók tömegei a legkülönbözőbb módokon vettek búcsút minden idők egyik legnagyobb hatású rockénekesétől, illetve tisztelegtek azóta az emléke előtt.

Ozzy Osbourne, bankjegy
Az egyedi kialakítású 20 fontos bankjegy egyik oldalán Ozzy Osbourne és a Black Sabbath tagjai láthatóak.

Egészen egyedi formáját választotta a tiszteletadásnak Dion Kitson, aki egy ezer darabból álló bankjegysort tervezett, melyeken III. Károly király arcképét Ozzyéra cserélte. Az 5, 10, 20 és 50 fontos címleteken Ozzy mellett feltűnnek zenésztársai, illetve hozzá köthető ikonikus birminghami helyszínek, épületek is.

Kitson, aki maga is arról a környékről származik, mint Ozzyék, egész pontosan a Black Sabbath otthonának számító Birminghamtől nyolc kilométerre található Dudley városában született, nagy műgonddal, aprólékos munkával készítette el a bankjegyeket.

Érzelmileg nem volt könnyű a halála utáni napokban válogatni a róla készült képeket, beleásni magam az élete részleteibe

 – mesélte a művész a BBC-nek, aki elmondta, a kedvence a sorozatból a 20 fontos lett, amelyen egy angyal ad egy gitárt Tony Iomminak.

Kitson, aki több művészeti ágban is alkot, sokféle technikát használva, Photoshoppal készítette el a rendkívül részletgazdag ábrákat, amelyeken aztán különleges papírra nyomtatott, és minden darabot kézzel vágott ki. Elmondása szerint alaposan igénybe vette a szervezetét a munka, három napot dolgozott alvás nélkül.

Már csak pár napig lehet beszerezni az Ozzy Osbourne arcképével ellátott pénzeket

A bankjegyeket a művész hivatalos weboldaláról lehet megrendelni egészen vasárnapig, a pénzek darabja 20 fontba kerül, a teljes, öt különböző címletet tartalmazó sor pedig 70 fontért szerezhető be. Kitson a bevétel 30 százalékát jótékony célra ajánlja fel, ezt az összeget a brit Parkinson-alapítvány kapja majd.

