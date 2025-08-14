A világ egyik leggazdagabb országában tömegek küzdenek a megélhetésért

Szingapúr híre a pénzügyi elővigyázatosságról és a magas megtakarítási hajlandóságról egyre inkább meggyengülni látszik. A szakértők szerint az emelkedő költségek, továbbá a lakosok élményekre és az önmagukra fordított növekvő figyelme immár felülírja a hosszú távú pénzügyi tervezést – mutat rá cikkében a CNBC.

Szingapúrban a munkavállalók többsége hónapról hónapra él, a fiatalok inkább költekezek, mint megtakarítanak / Fotó: AFP

Tavaly a szingapúri munkavállalók 60 százaléka élt hónapról hónapra, ami jelentősen magasabb a régióbeli országok, így Kína, Dél-Korea, Japán és Indonézia arányainál

– derült ki az ADP 2025-ös kutatásából, amelyben 38 ezer embert kérdeztek meg 34 ezer országban. A Forrester Research globális kutatócég 2021-es felmérése szerint akkor a szingapúriak 53 százaléka élt hónapról hónapra.

A fiatal szingapúriak különösen hajlamosak túl költekezni, hogy lépést tartsanak a társaikkal. Az Oversea-Chinese Banking Corp 2024 végén közzétett pénzügyi jóléti jelentéséből pedig az derül ki, hogy a 20-as éveikben járó fiatal szingapúriak nagyobb valószínűséggel költenek a lehetőségeiken túl, a tőlük idősebbek pedig kevesebben készítettek pénzügyi tervet a nyugdíjas éveikre, mint 2023-ban.

A Maybank Research közgazdásza, Brian Lee szerint bizonyos makrogazdasági tényezők is nehezítik a megtakarítást Szingapúrban. Bár az infláció az utóbbi időben négyéves mélypontra esett,

az ország továbbra is az egyik legdrágább megélhetés szempontjából, főként a lakhatás és az importáruk kerülnek sokba.

A Numbeo megélhetési költség-indexe szerint Szingapúr a világ ötödik legdrágább helye (85,3 pont), a régióban pedig az első. Az index éves szinten 11 százalékot emelkedett. A YouGov áprilisi felmérése szerint az 1 845 megkérdezett szingapúri 72 százaléka a megélhetési költségeket jelölte meg a legnagyobb aggodalomként, ezt követte az egészségügy és az öregedő társadalom kihívásai.

A Maybank adatai szerint a reál medián jövedelem 2019 és 2024 között évente 0,4 százalékkal csökkent, szemben az 2014–2019 közötti évi 2,2 százalékos növekedéssel.

A lakhatási költségek tovább növelték a nyomást: a közösségi lakások árai, ahol a lakosság közel 80 százaléka él, 2024-ben 9,6 százalékkal emelkedtek, gyorsabban, mint az azelőtti 4,9 százalék.