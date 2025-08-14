A világ egyik leggazdagabb országában tömegek küzdenek a megélhetésért

Szingapúr híre a pénzügyi elővigyázatosságról és a magas megtakarítási hajlandóságról egyre inkább meggyengülni látszik. A szakértők szerint az emelkedő költségek, továbbá a lakosok élményekre és az önmagukra fordított növekvő figyelme immár felülírja a hosszú távú pénzügyi tervezést – mutat rá cikkében a CNBC.
Tavaly a szingapúri munkavállalók 60 százaléka élt hónapról hónapra, ami jelentősen magasabb a régióbeli országok, így Kína, Dél-Korea, Japán és Indonézia arányainál
– derült ki az ADP 2025-ös kutatásából, amelyben 38 ezer embert kérdeztek meg 34 ezer országban. A Forrester Research globális kutatócég 2021-es felmérése szerint akkor a szingapúriak 53 százaléka élt hónapról hónapra.
A fiatal szingapúriak különösen hajlamosak túl költekezni, hogy lépést tartsanak a társaikkal. Az Oversea-Chinese Banking Corp 2024 végén közzétett pénzügyi jóléti jelentéséből pedig az derül ki, hogy a 20-as éveikben járó fiatal szingapúriak nagyobb valószínűséggel költenek a lehetőségeiken túl, a tőlük idősebbek pedig kevesebben készítettek pénzügyi tervet a nyugdíjas éveikre, mint 2023-ban.
A Maybank Research közgazdásza, Brian Lee szerint bizonyos makrogazdasági tényezők is nehezítik a megtakarítást Szingapúrban. Bár az infláció az utóbbi időben négyéves mélypontra esett,
az ország továbbra is az egyik legdrágább megélhetés szempontjából, főként a lakhatás és az importáruk kerülnek sokba.
A Numbeo megélhetési költség-indexe szerint Szingapúr a világ ötödik legdrágább helye (85,3 pont), a régióban pedig az első. Az index éves szinten 11 százalékot emelkedett. A YouGov áprilisi felmérése szerint az 1 845 megkérdezett szingapúri 72 százaléka a megélhetési költségeket jelölte meg a legnagyobb aggodalomként, ezt követte az egészségügy és az öregedő társadalom kihívásai.
A Maybank adatai szerint a reál medián jövedelem 2019 és 2024 között évente 0,4 százalékkal csökkent, szemben az 2014–2019 közötti évi 2,2 százalékos növekedéssel.
A lakhatási költségek tovább növelték a nyomást: a közösségi lakások árai, ahol a lakosság közel 80 százaléka él, 2024-ben 9,6 százalékkal emelkedtek, gyorsabban, mint az azelőtti 4,9 százalék.
„A megélhetési költségek a pandémia utáni időszakban gyorsabban nőttek, mint a jövedelmek” – mondta Lee. „Ez azt jelenti, hogy egy tipikus munkavállaló vásárlóereje azóta átlagosan minden évben csökkent, nem pedig nőtt, mint korábban.”
Lee szerint Szingapúr korlátozott kiterjedése, szűkös erőforrásai és importfüggősége miatt az infláció szorosan követi a globális inflációt, amely a világjárvánnyal összefüggő keresletnövekedés, munkaerőhiány és ellátási lánc-problémák miatt magas volt.
A PhillipCapital vagyonkezelője, Joshua Lim szerint
a probléma túlmutat az megélhetési költségeken, és mélyebb társadalmi-kulturális változásokat jelez, például a megtakarítás iránti igény csökkenését vagy a túlzott költekezést.
A generációs különbségek is láthatók: a fiatalabb generációkat erősebben befolyásolja a fogyasztói társadalom és a marketing, ezért nehezebb számukra megtakarítani. Lee szerint a fiataloknál az azonnali kielégülés és a státusszimbólumok fontosabbak, mint a hosszú távú pénzügyi elővigyázatosság.
