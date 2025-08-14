Deviza
Zsúfolt nyaralóhelyre érkeznek a világ urai – megy a találgatás, hol alszanak az elnökök

A Putyin–Trump-találkozót a Joint Base Elmendorf-Richardson katonai bázison tartják, miután az megfelel a szigorú biztonsági követelményeknek. Azonban azt csak találgatni lehet, hogy hol éjszakázik Putyin, annyi azonban bizonyos, hogy hemzsegnek a turisták Anchorage-ben, alig találni szabad szobát.
Andor Attila
2025.08.14., 20:09

Egyáltalán nem példa nélküli, hogy a világ vezető politikusai Alaszkában találkozzanak. Nyilvánvalóan szupertitkos, hogy a megbeszélés után merre indulnak kíséretükkel az elnökök, de van néhány olyan hotel Anchorage-ben, ami elvben alkalmas lehet elnöki rezidenciának. Ilyen lehet például a Hotel Captain Cook. Az ADN szerint a létesítmény az elmúlt években külföldi vezetőket és egy amerikai elnököt is fogadott. A belvárosi szálloda tapasztalt alkalmazottai előtt nem idegenek a titkosszolgálat és a külföldi biztonsági szolgálatok követelményei.

csúcstalálkozó
A csúcstalálkozó után vajon hol szállnak meg? / Fotó: AFP

Hszi nyomdokain?

Hszi Csin-ping kínai elnök 2017-ben vacsorázott ebben a szállodában, miután Floridában találkozott Trumppal. Négyórás városlátogatása során Hszi egy 24 járműből álló konvojban haladt végig a Seward Highwayen, mielőtt találkozott Bill Walker akkori kormányzóval és Ethan Berkowitz akkori polgármesterrel a Captain Cook legfelső emeletén található Crow’s Nest étteremben.

Amikor Barack Obama volt elnök 2015-ben Alaszkába látogatott, számos magas rangú tisztviselővel együtt a Hotel Captain Cook szállodában szállt meg. Obama tartózkodását a Fehér Ház munkatársai hónapokig készítették elő. Az előzetes munkálatok magukban foglalták a szálloda alkalmazottainak ellenőrzését és több szállodai emelet lezárását. 
Semmi biztosat nem tudni arról, hogy Putyin elnök hol száll meg, de az tény, hogy

felkeresve a szálloda saját weblapját, kiderül, hogy a Captain’s Deck, azaz Kapitányi Fedélzetnek elnevezett luxuslakosztály most nem elérhető. Arról egyetlen szó sem esik, hogy miért nem lehet lefoglalni a különbejáratú tárgyalóval, szalonnal, társalgóval,  étteremmel felszerelt lakóegységet.

A helyiek fogják a fejüket a Trump–Putyin-találkozó miatt

Anchorage polgármestere, Suzanne LaFrance napokkal ezelőtt azt mondta, a város szívesen nyújt segítséget a találkozóra vonatkozóan – segítségre pedig lesz is szükség, ugyanis 

egész napra lezárják Anchorage légterét

a városban tartózkodó VIP-utasok miatt, és Alaszka-szerte sok repülési korlátozást vezettek be. Forgalmi fennakadásokra is fel kell készülni.

Suzanne LaFrance polgármester megerősítette, hogy nem számítanak jelentős fennakadásokra az önkormányzati szolgáltatásokban, az iskolákban vagy a tömegközlekedésben. Az SSBcrack emlékeztet arra, hogy a térségben zajló, két nagyszabású hadgyakorlat mellett turisztikai csúcsszezon is van, a szálláshelyek tele vannak, azaz „Anchorage megtelt”. 

Nagy kérdés, hogy a találkozó miatt özönlő érdeklődők hol szállnak majd meg. A terheltséget jól mutatja, hogy saját, Booking.com-on végzett keresésünk szerint péntek estére mindössze 9 (!) szabad kétágyas szálláshely van Anchorage-ben.

Ha a hosteleket nem nézzük, az árak igen magasak 300-500 ezer forintba is belekerül egy éjszaka két főnek.

Jack Bonney a Visit Anchorage-tól elmondta, hogy 

Egy kicsit nagyobb a teherbírás, mint azt az emberek gondolják.

Mindazonáltal felhívta a figyelmet a látogatók és a helyiek számára rendelkezésre álló erőforrásokra, és elismerte, hogy bizonyosan lesznek közlekedési fennakadások a földön és a levegőben is.

Orosz-ukrán háború

11699 cikk

 

