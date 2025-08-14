Vlagyimir Putyin bejelentette: Oroszország támogatja a fegyverkezés korlátozását

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy szívesen dolgozna az Egyesült Államokkal egy új fegyverkorlátozási szerződésen az alaszkai csúcstalálkozó után. Az orosz elnök szerint a stratégiai támadó fegyverek ellenőrzéséről szóló megállapodás hosszú távon garantálhatná a békét az Egyesült és Oroszország között, amiből az egész világ profitálhatna.

Fotó: AFP

Putyin felvetése időszerű, mivel 2026-ban lejár az Új START szerződés, ami egy stratégiai fegyverzetcsökkentő egyezség az Egyesült Államok és Oroszország között. A paktumot 2010-ben írták alá és 2011-ben lépett hatályba. Moszkva 2023-ban felfüggesztette részvételét az egyezményben, de Putyin jelezte, hogy nem lépnek ki véglegesen.

Washington közölte, hogy nyitott a további tárgyalásokra a nukleáris leszerelés kérdésében. Ugyanakkor a Kreml eddig azt hangsúlyozta, hogy a fagyos kapcsolatok akadályozzák a szerződés meghosszabbításáról szóló tárgyalásokat.

A világ szeme Alaszkán

Mint ismert, az ukrajnai tűzszünet lesz a legfontosabb téma Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki csúcstalálkozóján. Trump holnap az Anchorage melletti Elmendorf-Richardson katonai bázison ül tárgyalóasztalhoz Putyinnal.

Az időzítés és a szimbolika erős üzenetet hordoz: az orosz elnök látogatása egy olyan bázison, amely évtizedeken át Oroszország ellen védte az Egyesült Államokat, épp akkor történik, amikor az amerikai vezető gyors tűzszüneti megállapodást próbál elérni az ukrajnai háborúban. Orosz források szerint Putyint egy delegáció is elkíséri a tervezett találkozóra.

A küldöttség tagja lesz Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi országokkal való beruházási és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, egyben az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója. Dmitrijev idén tavasszal már járt az Egyesült Államokban, így ő lett az első magas rangú orosz tisztségviselő, aki a háború kirobbanása után Washingtonba látogatott.

A felek akkor a ritkaföldfémekről, az Északi-sarkról és a légi közlekedésről egyeztettek. Az orosz elnöki különmegbízott két napot töltött az amerikai fővárosban és több ottani tévécsatornának nyilatkozott. A szakértők szerint nem elképzelhetetlen, hogy kiemelt hangsúlyt kap a tárgyalásokon a két ország együttműködésének lehetősége az északi-sarkvidék vonatkozásában is.