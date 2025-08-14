Kánikula: megnéztük, milyen sörökkel akcióznak az üzletláncok a hőség idején 

A kánikula a hétvégére már biztosnak látszik: a hőmérséklet országszerte a 35–37 °C körüli értékeket is elérheti. Ilyenkor az emberek különösen keresik a hűsítő italokat, frissítő söröket, ezért érdemes előre átgondolni, hol lehet a hétvégi készletet a legkedvezőbb áron feltölteni. Az Origo megnézte, hol érdemes akciós sörökből bevásárolni.
Az Aldi versenyképes árakkal várja a vásárlókat: a Karlskrone világos sör 0,5 literes kiszerelésben 179 forint/doboz áron kapható, míg a Heineken és Carlsberg dobozos sörök 369 forint, illetve 399 forint + 50 forint visszaváltási díjért vásárolhatók meg, az augusztus 14–19 közötti időszakban.
A Penny is kedvez a sörkedvelőknek: a Borsodi dobozos sör Penny Kártyával mindössze 319 forint, literenként 638 forint, a barnasör és búzasör pedig 249 forint kártyával (literenként 498 forint), szintén az augusztus 14–19 közötti időszakban.
A Sparban a Pilsner Urquell most MySparral most csak 419 forint a hétvégén, a Heineken 389 forint is. A Szalon sör csak 239 forint, a Löwenbrau pedig 279 forint. A CBA akciós újságjában jelenleg nem szerepelt leértékelt sör a választékban. A Tescónál a Soproni olcsó, 319 forint egy fél literes doboz, de aki nagyobb tételt venne, annak érdemes egy hatos pakk Heinekent a bevásárlókocsira tennie, mindössze 2249 forintért.
A Lidl-ben az Argus sör 249 forint, a Borsodi pedig 319 forint. Az üzletlánc mától érvényes akciós újságjából az derült ki, hogy inkább a hazai borpiac erősíti kínálatukat, így ide azoknak a vásárlónak érdemes betérni, akik egy jó hideg fröccsre vágynak.
Azt fontos kiemelni, hogy az 50 forintos dobozár nincs benne az árakban.
Összességében elmondhatjuk, hogy jelenleg a Lidl, az Aldi és a Tesco kínálja a legvonzóbb ajánlatokat. A Lidl és az Aldi a saját márkás söreivel, míg a Tesco a nagy márkákra vonatkozó széleskörű akcióival emelkedik ki a mezőnyből. Mindig érdemes azonban figyelni a Penny és az Auchan kínálatát is, ahol szintén találhatunk meglepően jó akciókat.
