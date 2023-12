A McDonald's az űrlényeket hívja segítségül az üzlet felfuttatásához

A gyorsétterem-óriás tervei szerint több ezer új éttermet nyit először az Egyesült Államokban, később pedig világszerte. A főként hideg italokra összpontosító új márka, a CosMc’s, egy kabaláról kapta a nevét, amely a McDonald’s reklámjaiban szerepelt a 80-as években. A karakter egy űrlény, akinek annyira ízlett a sajtburger, hogy vinni akart belőle a szülőbolygójára, CosMcLandre.

Már a gyorsétterem sem elég gyors

A fogyasztók egyre inkább az elviteles megrendeléseket választják a beülős opció helyett. Erre persze a koronavírus-járvány is rásegített, amikor az elviteles rendelés volt az egyetlen lehetőség, amelyhez vásárlók mellett az éttermeknek is alkalmazkodni kellett. A pandémia után sem tért vissza a korábbi időszakokra jellemző eredeti állapot, amelyet a piackutatók is alátámasztottak, hiszen töredékére esett a beülős étkezések aránya, az elviteles rendelésekhez képest.

Fotó: Shutterstock

Még az idén decemberben elsőként Chicagóban megnyíló étterem előtt kettő helyett négy beállósáv várja az autósokat. A beülős rész kisebb lesz, mint a hagyományos McDonald’s éttermekben, vagy egyáltalán nem lesz. A CosMc’s a McDonald’s megszokott hamburger és sültkrumpli helyett, korlátozottabb ételválasztékkal saját menüt kínál, amelyben a jeges italok dominálnak, beleértve a gyümölcsös jégkásákat, fűszeres jegeskávét, limonádékat, amelyeket egyéni ízlés szerint lehet kombinálni.

Chris Kempczinski, a McDonald’s vezérigazgatója idén júliusban mutatta be az új terveket:

A CosMc’s egy kis formátumú koncepció, amely a McDonald’s telesek DNS-ét tartalmazza, de megvan a maga egyedi személyisége

– mondta a CNBC amerikai televíziós csatornának.

A McDonald’s tavaly nyitott már olyan éttermet Texasban, ahol még asztalok vagy székek sincsenek, csak egy szállítószalag továbbítja az ételeket és italokat az ügyfelek részére.

Becslések szerint az Egyesült Államokban az italeladások közel 80 százalékát a hideg italokból származó bevétel teszi ki.

A McDonald’s korábbi terjeszkedéssel kapcsolatos törekvései, mint például a Donatos Pizza megvásárlása, később nem bizonyultak sikeresnek. Ennek ellenére bízik a CosMc’s sikerében.

Az új étterem weboldalán hirdeti, hogy a CosMc, miután több millió űrlényt szolgált ki egyedülálló ital- és ételválasztékával, úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy ezt az étlapot lehozza a Földre is.