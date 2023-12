Megállapodott a horvát kormány a katolikus egyházzal és a zágrábi önkormányzattal a nemzeti stadion ügyéről. A csaknem 40 ezer férőhelyes létesítményt ugyanis annak idején az egyház telkére építette a főváros, ám az előbbinek teher az üzemeltetés, és új stadionra sincs pénze. A több évtizede húzódó ügyben a kormány nyújtott segítő kezet.

Intenzív tárgyalások után az egyház átengedte a tulajdonrészét az államnak, amely cserébe felújít kilenc templomot, és egy újat is épít.

Az utóbbihoz a főváros adja a telket.

A régi stadion

Az így már teljes egészében állami és önkormányzati tulajdonba került területen minden adminisztratív akadály elhárult a régi stadion lebontása és egy új építése elől. A Jutarnji list című horvát lap szerint az új arénát a francia Bouygues Construction építené 120 millió euróból, cserébe az üzemeltetési jogokat is ők kapnák. A francia cég nem ismeretlen a horvátoknak, ők építették egy hasonló megállapodás keretében a zágrábi nemzetközi repülőteret is. A stadion körüli munkák megkezdése előtt felújítják a főváros másik, sokkal kisebb pályáját, amely ideiglenes otthonként szolgál majd a zágrábi csapatoknak és a válogatottnak. A jelenleg a Lokomotiva Zagrebnak otthont stadiont kibővítik és lefedik. A munkálatok egy évig tartanak, és 20 millió euróba kerülnek, amit Zágráb hitelből fedez. Az aréna rekonstrukciója után pedig nekiláthatnak a mára néhol életveszélyesé vált Maksimir lebontásának.

Máshol is építkeznek

Néhány nappal a zágrábi megállapodás előtt a kormány bejelentette, hogy edzőtábort épít a pályán a sikeres, de méltatlan körülmények között gyakorló horvát labdarúgó-válogatottnak Velika Goricán. Ez a beruházás azért is fontos, mert a horvát nemzeti 11 eddig vagy a Dinamo Zagreb pályáin, vagy pedig Szlovéniában edzett. Az új létesítményen négy gyakorlópálya és egy 1500 fős lelátóval ellátott stadion is épül. Az építkezés várhatóan már a tavasszal megkezdődik, és a tervek szerint 2025-ben már ott gyakorlatozhatnak a horvát focisták. De a legfrissebb hírek szerint új stadion épülhet Fiumében és Splitben is. Az utóbbi azért is érdekes, mert a kormány korábban a jelenlegi felújítását tervezte, de az állagfelmérés során bebizonyosodott, hogy kifizetődőbb lenne újat építeni. Ez az ötlet azonban óriási tiltakozást váltott ki a Hajduk Split szurkolói körében, akik ragaszkodnak a Poljud arénához. A horvát labdarúgó-infrastruktúra fejlesztése azért is fontos lenne, mert az országban csupán egy modern stadion van, Eszéken. A 13 ezer fős Opus arénát magyar befektetők építették.