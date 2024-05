Soha nem jártak még ilyen régi autókkal az amerikaiak

Egyre öregebb autókkal járnak az amerikaiak, a kocsik átlagéletkora az idén eléri a rekordot jelentő 12,6 évet. Az emberek nem nosztalgiából ragaszkodnak a járműveikhez, hanem azért, mert az újak nagyon sokba kerülnek – derült ki az S&P Global Mobility szerdán nyilvánosságra hozott jelentéséből.

Soha nem volt még ilyen magas az amerikai autók átlagos életkora / Fotó: Getty Images

A gépjármű-nyilvántartási adatok elemzése alapján a járművek átlagos életkora mintegy két hónappal nőtt a tavalyi rekordhoz képest. A növekedés üteme azonban lassul, tavaly még három hónap volt.

A javulás annak köszönhető, hogy a koronavírus-járvány után megszűnt az alkatrész-, elsősorban a súlyos csiphiány.

Az új járművek átlagos eladási ára azonban a múlt hónapban meghaladta a 45 ezer dollárt

(16 millió forintot), így ezt sokan nem engedhetik meg maguknak. Igaz ez annak ellenére, hogy az árak a 2022. decemberi csúcshoz képest több mint 2000 dollárral (hétszázezer forinttal) csökkentek – emlékeztetett tudósításában az ABC News.

Más faktorok is közrejátszanak a gépjárműpark elöregedésében. A vevők egy része azért vár ki, mert még nem döntötte el, hogy elektromos, hibrid vagy benzines járművet válasszon-e. Sokan aggódnak a töltőhálózat kiépítése miatt is. Emellett a járművek manapság jobb minőségben is készülnek, és így egyszerűen sokáig bírják – magyarázta Todd Campau, a S&P Global Mobility elemzője. Az ár mellett fontos tényező, hogy magasak a kamatok.

Sokan kivárnak a vásárlással / Fotó: Getty Images

Az új járművek eladásai az Egyesült Államokban kezdenek visszatérni a pandémia előtti szintre, az idén várhatóan elérik a 16 millió darabot a tavalyi 15,6 millió és a 2022-es 13,9 millió után.

A gépjárműpark elöregedése jó hír viszont a helyi autójavító műhelyek számára. Mivel

az amerikai utakon közlekedő járművek mintegy 70 százaléka legalább hatéves, így már nincs rá gyártói garancia.

Azok, akik több évig képesek fenntartani járművüket, általában rendszeresen cserélik az olajat, és betartják a gyártó karbantartási ütemtervét – jegyezte meg Campau.