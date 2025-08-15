Hivatalos: Putyin elindult Amerikába, de megállt 3000 kilométerre az amerikai határtól – erre készül az orosz elnök

Vlagyimir Putyin orosz elnök Magadanba érkezett, mielőtt Alaszkában találkozna Donald Trump amerikai vezetővel – számolt be Dmitrij Peszkov a RIA Novosztyi hírügynökségnek.

Putyin elindult Amerikába, de megállt 3000 kilométerre az amerikai határtól / Fotó: Anadolu via AFP

A Kreml szóvivője elmondta, hogy Putyin megtekinti a régió közműves és ipari létesítményeket, valamint megbeszélést folytat Szergej Noszov kormányzóval is. Ezután fog Alaszkába menni.

Putyin és Donald Trump pénteken találkoznak Anchorage-ban. A csúcstalálkozóra az Elmendorf-Richardson katonai bázison lesz. Az amerikai és az orosz elnökök először személyesen tárgyalnak, majd delegációk részvételével, végül pedig egy munkareggeli keretében folytatódnak a tárgyalások.

A találkozó központi témája az orosz-ukrán háború lezárása lesz, de az orosz-amerikai kapcsolatok is terítékre kerülnek. A vezetők tárgyalnak majd a béke és a biztonság biztosításának feladatairól, valamint a nemzetközi és regionális napirend kérdésekről.

Donald Trump a Vlagyimir Putyin a megbeszéléseken várhatóan nem írnak alá dokumentumot, de a találkozó után egy közös sajtótájékoztatón beszámolnak az elért eredményekről.

Az orosz delegációba tartozik Kirill Dmitrijev, az orosz elnöknek a külföldi országokkal való beruházási és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja, egyben az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója.

A Világgazdaság cikke szerint az alaszkai helyszín és a tárgyalások időzítése erős szimbolikus üzenetet hordoz. Putyin ugyanis egy olyan bázisra látogat, amely évtizedeken át Oroszország ellen védte az Egyesült Államokat, ráadásul épp akkor érkezik oda, amikor Trump gyors tűzszüneti megállapodást próbál elérni az ukrajnai háborúban.