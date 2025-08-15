Deviza
Megijedtek a piacok az amerikai inflációs veszélytől - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

A vártnál magasabb amerikai termelői árindex kijózanította a szeptemberi 50 bázispontos Fed kamatcsökkentésről álmodozó befektetőket. A részvénypiac a Trump-Putyin csúcsot várja. A kriptodevizák piacán a bitcoin lefelé korrigált a történelmi csúcs elérése után, az ether viszont továbbra is száguld.
D. GY.
2025.08.15., 07:02

Lefelé korrigált a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a vártnál magasabb amerikai termelői árindex a nagymértékű szeptemberi amerikai kamatcsökkentésére vonatkozó várakozásokat. 

Az MSCI ázsiai és csendes-óceáni részvényeket mérő indexe (amely a japán tőzsdemutatókat nem tartalmazza) 0,3 százalékkal esett, miután az amerikai termelői árindex júliusban 0,9 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest, jóval meghaladva a közgazdászok várakozásait.

Nem lesz nagy amerikai kamatcsökkentés szeptemberben

Megszűntek az 50 bázispontos kamatcsökkentésről szóló spekulációk

 – kommentálta a helyzetet Mike Houlahan, az aucklandi Electus Financial Ltd igazgatója a Reutersnek. 
A piac jelenleg 92,1 százalék valószínűséggel áraz egy 25 bázispontos kamatcsökkentést a szeptemberi ülésre, szemben a csütörtöki 100 százalékos valószínűséggel – a CME FedWatch eszköze szerint. Az 50 bázispontos kamatcsökkentés esélye gyakorlatilag nullára csökkent, miután egy nappal korábban még 5,7 százalékot árazott a piac. 

Iránytű nélkül a részvénypiac

  • Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései az ázsiai kereskedés kezdetén stagnáltak, miután a Wall Streeten csütörtökön enyhe nyereséggel zárult egy meglehetősen ingadozó kereskedési nap végén.
  • Az amerikai tízéves államkötvény hozama egy bázisponttal 4,2829 százalékra csökkent. 
  • A kétéves hozam, amely érzékeny a Fed-alapkamatra vonatkozó piaci várakozásokra, 3,7304 százalékra esett az ázsiai kereskedelemben az amerikai piaczáráskor mért 3,739 százalékról. 
  • A Nasdaq határidős jegyzései immár harmadik napja csökkentek - ezúttal 0,1 százalékkal. 
  • A dollárindex, amely az amerikai deviza értékét méri más vezető kereskedelmi partnerek devizáihoz képest, a termelői árindex-adatok közzététele után lefelé korrigált. 
  • A japán Nikkei index viszont 0,4 százalékkal emelkedett, miután csütörtökön, hatnapos nyerő széria után, április 11. óta a legnagyobb egynapos esését szenvedte el. 

A japán GDP egy százalékkal bővült az április–júniusi negyedévben, meghaladva az elemzői várakozásokat.

  •  A dollár 0,3 százalékkal, 147,64-re gyengült a jennel szemben. 
  • A kockázatmérési barométerként is használt ausztrál részvényindex enyhe pluszban állt, 
  • a hongkongi tőzsde viszont 0,9 százalék mínuszban volt, követve azokat a csütörtöki veszteségeket, amelyeket az amerikai piacon jegyzett, kínai vállalatokat követő ETF-ek szenvedtek el. 
  • A kínai blue-chipek árfolyamalakulását mérő CSI 300 némi emelkedés után visszafordult, miután a júliusi kínai kiskereskdelmi forgalom és az iparai termelés is a vártnál gyengébb lett. 
  • India és Dél-Korea piacai munkaszüneti nap miatt zárva tartottak.

Lefelé korrigált a kriptopiac a történelmi csúcs után

Rövid életűnek bizonyult a csütörtöki, 124 480,82 dolláros bitcoinrekord, a következő kulcsfontosságú árfolyamszint elérésének elmaradása után gyorsan visszaesett a kurzus. 

  • A digitális deviza legutóbb 0,7 százalék pluszban volt, részben ledolgozva a veszteséget, 
  • az ether azonban 1,7 százalékkal drágult. 

A bitcoin 125 ezer dolláros ellenállási szintjének áttörésére tett kísérlet kudarca egy újabb konszolidációs fázist jelez

 – mondta Tony Sycamore, az IG sydney-i piaci elemzője.
 

  • A nyersanyagpiacon a Brent nyersolaj ára változatlanul 66,94 dollár volt hordónként az olajpiac Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki csúcstalálkozóját várja. 
  • Az arany enyhén gyengült az azonnali piacon, unciánként 3 339 dollár körül kereskedtek vele. 
  • A korai európai kereskedésben az átfogó Euro Stoxx 600 részvényindex határidős jegyzési 0,4 százalék pluszban álltak
  • a német DAX határidős jegyzései 0,3 százalékkal 24 489 pontra nőttek, 
  • a FTSE határidős kontraktusai pedig 0,5 százalék. 
arany

alaszka

Anchorage

