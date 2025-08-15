Megijedtek a piacok az amerikai inflációs veszélytől - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Lefelé korrigált a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a vártnál magasabb amerikai termelői árindex a nagymértékű szeptemberi amerikai kamatcsökkentésére vonatkozó várakozásokat.
Az MSCI ázsiai és csendes-óceáni részvényeket mérő indexe (amely a japán tőzsdemutatókat nem tartalmazza) 0,3 százalékkal esett, miután az amerikai termelői árindex júliusban 0,9 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest, jóval meghaladva a közgazdászok várakozásait.
Nem lesz nagy amerikai kamatcsökkentés szeptemberben
Megszűntek az 50 bázispontos kamatcsökkentésről szóló spekulációk
– kommentálta a helyzetet Mike Houlahan, az aucklandi Electus Financial Ltd igazgatója a Reutersnek.
A piac jelenleg 92,1 százalék valószínűséggel áraz egy 25 bázispontos kamatcsökkentést a szeptemberi ülésre, szemben a csütörtöki 100 százalékos valószínűséggel – a CME FedWatch eszköze szerint. Az 50 bázispontos kamatcsökkentés esélye gyakorlatilag nullára csökkent, miután egy nappal korábban még 5,7 százalékot árazott a piac.
Iránytű nélkül a részvénypiac
- Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései az ázsiai kereskedés kezdetén stagnáltak, miután a Wall Streeten csütörtökön enyhe nyereséggel zárult egy meglehetősen ingadozó kereskedési nap végén.
- Az amerikai tízéves államkötvény hozama egy bázisponttal 4,2829 százalékra csökkent.
- A kétéves hozam, amely érzékeny a Fed-alapkamatra vonatkozó piaci várakozásokra, 3,7304 százalékra esett az ázsiai kereskedelemben az amerikai piaczáráskor mért 3,739 százalékról.
- A Nasdaq határidős jegyzései immár harmadik napja csökkentek - ezúttal 0,1 százalékkal.
- A dollárindex, amely az amerikai deviza értékét méri más vezető kereskedelmi partnerek devizáihoz képest, a termelői árindex-adatok közzététele után lefelé korrigált.
- A japán Nikkei index viszont 0,4 százalékkal emelkedett, miután csütörtökön, hatnapos nyerő széria után, április 11. óta a legnagyobb egynapos esését szenvedte el.
A japán GDP egy százalékkal bővült az április–júniusi negyedévben, meghaladva az elemzői várakozásokat.
- A dollár 0,3 százalékkal, 147,64-re gyengült a jennel szemben.
- A kockázatmérési barométerként is használt ausztrál részvényindex enyhe pluszban állt,
- a hongkongi tőzsde viszont 0,9 százalék mínuszban volt, követve azokat a csütörtöki veszteségeket, amelyeket az amerikai piacon jegyzett, kínai vállalatokat követő ETF-ek szenvedtek el.
- A kínai blue-chipek árfolyamalakulását mérő CSI 300 némi emelkedés után visszafordult, miután a júliusi kínai kiskereskdelmi forgalom és az iparai termelés is a vártnál gyengébb lett.
- India és Dél-Korea piacai munkaszüneti nap miatt zárva tartottak.
Lefelé korrigált a kriptopiac a történelmi csúcs után
Rövid életűnek bizonyult a csütörtöki, 124 480,82 dolláros bitcoinrekord, a következő kulcsfontosságú árfolyamszint elérésének elmaradása után gyorsan visszaesett a kurzus.
- A digitális deviza legutóbb 0,7 százalék pluszban volt, részben ledolgozva a veszteséget,
- az ether azonban 1,7 százalékkal drágult.
A bitcoin 125 ezer dolláros ellenállási szintjének áttörésére tett kísérlet kudarca egy újabb konszolidációs fázist jelez
– mondta Tony Sycamore, az IG sydney-i piaci elemzője.
- A nyersanyagpiacon a Brent nyersolaj ára változatlanul 66,94 dollár volt hordónként az olajpiac Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki csúcstalálkozóját várja.
- Az arany enyhén gyengült az azonnali piacon, unciánként 3 339 dollár körül kereskedtek vele.
- A korai európai kereskedésben az átfogó Euro Stoxx 600 részvényindex határidős jegyzési 0,4 százalék pluszban álltak
- a német DAX határidős jegyzései 0,3 százalékkal 24 489 pontra nőttek,
- a FTSE határidős kontraktusai pedig 0,5 százalék.