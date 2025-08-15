Deviza
életszínvonal
Románia
Magyarország

Maga az Európai Unió kürtölte világgá: Magyarország egy része utolérte Ausztriát, Romániai viszont leghátul kullog - térkép

Görögország, Bulgária, és Románia az Európai Unió három legszegéyebb országa. Magyarországon tehát jobb az életszínvonal.
Andor Attila
2025.08.15, 07:20

Ismét cáfolta az Eurostat azt a mítoszt, hogy mi lennénk a legszegényebbek - hangsúlyozza Sebestyén Géz, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. 

életszínvonal
Magyarországon jobb az életszínvonal, mint Bulgáriában / Fotó: Vémi Zoltán

 A térkép azt mutatja, hogy az adott régió lakosságának mekkora aránya nem képes váratlan pénzügyi kiadásokat megfizetni.  A görög Jón szigetek lakói esetében háromból kettő család érintett. De az olasz Calabria, a francia Guyane és a bolgár Severoiztochen tartomány esetében is 60 százalék körüli értékeket látunk. 

Dél-Olszországban sem jó az életszínvonal

Az adatok alapján az EU három legszegényebb országa Görögország, Bulgária és Románia, ám igazából egész Dél-Olaszország sem nagyon különbözik a fenti hármastól. Ugyancsak aggasztó a mutatók értéke Horvátországban, Litvániában, Dél-Spanyolorszgágban és Észak-Németországban is. 

Magyarország nem csak a fentieknél, de még Franciaországnál is jobban teljesít. Sőt, Nyugat-Magyarország Ausztriával van egy szinten. 

Idehaza sokan képesek megtakarítani 

A magyar középosztály vagyona az unió középmezőnyében van , az ellenzék mégis folyamatosan arról beszél, hogy szegények vagyunk. Ez egyértelmű félrevezetés. Hazánk mutatói mára már jobbak a legalacsonyabb anyagi szinten élők körében is az uniós átlagnál a vagyon, a fogyasztás és a jövedelem terén is. Nálunk például az egyik legkisebb a különbség a jómódúak és a kevésbé tehetősek között a megtakarítások terén, vagyis nemcsak a gazdagok tudnak félretenni. 

A háztartások több mint 91 százaléka saját ingatlanban él, ami uniószerte kiemelkedő, ráadásul a szeptembertől induló új otthontámogatási program további javulást fog hozni a lakhatásban - írta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó véleménycikkében. A valóság az, hogy 

több mint egymillió ember lépett át 2010 óta a középosztályba, nálunk csökkent az egyik legnagyobb mértékben a szegénység. 

