Deviza
sóbánya
parajd
fizetésemelés
Székelyföld
autonómia

Ez már tényleg bicskanyitogató: fizetésemelést kapott a parajdi sóbánya vezetője a katasztrófa után – kiakadt a székely politikus

A katasztrófa megelőzéséhez szükséges összeg többszörösét osztották ki bónuszként.
Andor Attila
2025.08.15, 08:41
Frissítve: 2025.08.15, 10:40

Tőke Ervin székely politikus Facebook-bejegyzése szerint semmi sem mutatja annyira tökéletesen, hogy Bukarest és a központi intézmények rossz „gazdái” Székelyföldnek mint a parajdi bányakatasztrófa esete.

Székenyföld
Székelyföld: a parajdi tragédia megelőzéséhez szükséges összeg többszörösét osztották ki bónuszként a bányában / Fotó: Veres Nándor / MTI 

Lassan nem telik el úgy nap, hogy ne derüljenek hajmeresztő dolgok a természeti és gazdasági katasztrófa hátteréről. Bebizonyosodott az, amit már az elején sejtettünk, hogy tudtak a közelgő veszélyről, bicskanyitogató, hogy a bányavállalat vezetője a katasztrófa bekövetkezte után is fizetésemelést kapott és most az is kiderült, hogy

 a baj megelőzésére elegendő pénzösszeg többszörösét vették ki bónuszokként. 

Ilyen ez amikor egy idegen hatalom uralkodik a szülőföldeden, a franciákat se hatná meg, ha Maliban valamilyen katasztrófa mentén sokan kerülnének bajba. 
Ezzel szemben Székelyföld autonómiájának statútuma III. fejezetének első részében kitér a bányákra, tehát megvan a megoldás, ott volt és lesz a bukaresti parlamentben. 

Teljesen másképp lennének kezelve az ügyeink ha ténylegesen a mienk, a székelyek gondozhatnánk a szülőföldünk. 

Csak erőt kell felmutatni folyamatosan, konokul és fáradhatatlanul. El fog jönni az a pillanat, amikor lehetőségünk lesz kivívni önrendelkezésünk, akkor viszont ember kell a gátra – hangsúlyozza bejegyzésében a politikus. 
 

Tendert írtak ki sótalanítók beszerzésére

Közben kiírták a tendert a három Kis-Küküllő menti sótalanító berendezés beszerzésére azon Maros megyei településeknek, amelyekben ivóvízellátási gondokat okozott a parajdi sóbányában május végén történt szerencsétlenség.

A román kormány július közepén utalt ki 17,8 millió lejt (1,4 milliárd forint) a tartalékalapból sótalanítóberendezések beszerzésére a dicsőszentmártoni, gyulakutai és küküllőszéplaki vízszolgáltató számára. Ezek ugyanis a Kis-Küküllő vizének rendkívül magas sókoncentrációja miatt mintegy két hónapja nem tudnak ivóvizet biztosítani több tízezer Maros megyei lakosnak. Sorin Meghesan polgármester elmondta: az az 

elvárás, hogy a berendezés 6000 köbméter vizet tudjon kezelni 24 óra alatt, óránként 250 köbmétert.

Az ajánlatok benyújtására 15 napot hagytak, így reményeik szerint legkésőbb egy hónap múlva aláírhatják a kivitelezési szerződést. 

