Kereslethiány miatt szenvednek a villanyautók akkumulátorgyártói

Az LG Energy és az SK a világ harmadik, illetve negyedik legnagyobb villanyautóakkumulátor-gyártója nehezen vészeli át az európai és az amerikai kereslet csökkenését. Az akkumulátorgyártók között az első és a második, a BYD és a CATL viszont nagy hazai kitettséggel rendelkezik, s jól profitál a kínai piac fellendüléséből.

Szenvednek az Európában és Amerikában nagy kitettséggel rendelkező akkumulátorgyártók / Fotó: IM Imagery

Az LG Energy, az elektromos autókhoz (EV) való akkumulátorok egyik legnagyobb szereplője a működési nyereség 58 százalékos csökkenéséről számolt be az év második negyedévében, amit az EV-eladások lassulásának tulajdonított. A hír egy nappal azután érkezett, hogy egy másik dél-koreai akkumulátorgyártó, az SK On vészhelyzetet hirdetett, miután tíz egymást követő negyedévben veszteséges volt, ami szintén az elemzői és vállalati várakozásoktól elmaradó EV-kereslet alakulása miatt következett be.

Amerikában az adójóváírás csökkentette az akkumulátorgyártók veszteségeit

A Bloomberg az LG Energy előzetes eredményeiről beszámolva megjegyezte, hogy az amerikai inflációcsökkentő törvény szerinti adójóváírás segített a vállalatnak, hogy nyereséges maradjon, enélkül számolva az LG Energy mintegy 180 ezer dollár működési veszteséget szenvedett volna el.

A dél-koreai, egyébként Magyarországon is jelen lévő, SK On rosszabbul járt, mint nagyobb riválisa, mivel az amerikai adójóváírások nem segítették át a nehéz időkön. A Financial Times vasárnap arról számolt be, hogy a vállalat nettó adóssága az elmúlt két és fél év alatt mintegy 10 milliárd dollárra duzzadt, ami ötszörös növekedés ebben az időszakban. Az ok: a villanyautó-eladások jócskán elmaradtak az előrejelzésektől.

Háttal állunk a falnak. Mindannyiunknak össze kell fognunk

– írta Lee Seok-hee vezérigazgató az alkalmazottaknak szóló levelében.

A Financial Times szerint úgy tűnik, hogy a vállalat egy sor nem optimális döntést hozott az elmúlt időszakban; erőteljesen növelte beruházásait Európában és az Egyesült Államokban az EV-boomra számítva.

A dél-koreai akkumulátorgyártókkal ellentétben a két világelső cég – a BYD és a CATL – leginkább a hazai piacuknak van kitéve, ahol az EV-eladások a legerősebbek a világon, így a járművek másik két kulcsfontosságú piacának kiábrándító eladási számaitól megvédték őket.