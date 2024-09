Kerékkötő, vagy a nemzeti érdekek védője? Mire lehet elég az AfD ereje?

Mozgalmasan és eredményesen telt szeptember az AfD számára. Először megnyerte a türingiai tartományi választást, majd a második helyen végzett Brandenburgban – a növekedést immár számok is igazolják, és

2024 szeptemberében végképp csatlakozott a németországi jelentős politikai erők táborához.

Az AfD vezetői a brndenburgi választási központban / Fotó: AFP

A német alkotmányos rendszert nézve pedig az AfD „blokkoló kisebbségek” tekinthető.

Németországban ugyanis kétharmados támogatásra van szükség néhány jelentős döntéshez, például az alkotmány megváltoztatásához, vagy a jogállamiság szempontjából fontos kérdések eldöntéséhez. Ha a tartományi parlamentekben az AfD nem támogatja az ezen témákhoz kapcsolódó jogszabályokat, akkor az ellenzéki párt lesz a „mérleg nyelve”, azaz az AfD-s képviselők meg tudják akadályozni a kiemelten fontos jogszabályok elfogadását.

A „szupertöbbség” rendszerét az 1933-as választások után vezették be, ugyanis az akkori eredményeket a náci párt az alkotmány átalakítására, és a diktatúra kiépítésére használta el – ezt szeretnék elkerülni, alkotmányos eszközökkel. Átfogó változás tehát most csak több fél teljes egyetértésével képzelhető el.

Pácban az állam

Az „alkotmányosság”, és a „demokrácia védelme”, illetve hasonló hangzatos kifejezések mellett tény, hogy

most visszaüthet a rendszer, és nehéz helyzetbe hozhatja a kormányzó többséget.

Egy radikális párt, felismerve a saját „perdöntő” pozícióját, akár az állam működőképességének csökkentésére, és a rendszer legitimitásának megkérdőjelezésére használhatja fel azt.

Türingiában például kétharmados többség szükséges az alkotmánybírák kinevezéséhez, és a biztonsági szolgáltok felügyelőbizottságába való delegáláshoz, valamint azok vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez – ezeket tehát z AfD meg tudja gátolni, sok más egyéb mellett.

Brandenburgban is hasonló a helyzet: az alkotmánybíróság új bíráira a törvényhozók kétharmadának kell szavaznia, mint hogy az állam alkotmányának módosítására is. Emellett a parlament feloszlatásához, és új választások kiírásához is szükség van az AfD-re (valószínűleg a radikális képviselők ezt örömmel megszavaznák – a szerk.)