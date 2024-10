Háború ide vagy oda, Ukrajnában nőtt az átlagfizetés

Idén 20 százalékkal nőtt az átlagfizetés Ukrajnában. A legtöbbet az információs technológia, a marketing és a pénzügy területén dolgozó szakemberek kapják – írta a Kiszó.

Nőtt az átlagfizetés Ukrajnában / Fotó: Hans Lucas / AFP

Az ukrán gazdasági minisztérium közlése szerint

az első fél évben a legnagyobb mértékben az információs és távközlési területen (átlagosan 49 831 hrivnya, 440 ezer forint), valamint a pénzügyi és biztosítási szférában dolgozók bére (átlagosan 39 503 hrivnya, 349 ezer forint) emelkedett. A harmadik helyen a szakmai tudományos munkát és műszaki tevékenységet végzők fizetése (átlagosan 27 308 hrivnya, 241 ezer forint) áll.

Az első ötbe tartoznak még a közigazgatási és védelmi szektorban (átlagosan 223 ezer forintnak megfelelő hrivnya), valamint a kereskedelemben dolgozók (átlagosan 207 ezer forint). A legalacsonyabb fizetéseket a művészeti és az oktatási intézmények dolgozói kapják (127 ezer forint).

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Moszkva és Kijev is hatalmas pénzeket költ a katonái bérezésre, egymás mellé állítva viszont kiderül, hogy a két ország más rendszer alapján fizeti őket. Egyes katonák fizetése a milliót is meghaladja. Az ukrán katonai minimálbér idén körülbelül 201 ezer forint, a lövészek fizetése ugyanakkor a harci tevékenységen alapul.