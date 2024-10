Megkezdődött az Európa-Kína vámháború: a francia brandy csak az első áldozat

Nem tudta megakadályozni Németország – és Magyarország – pénteken, hogy szabad utat kapjon a brüsszeli terv a kínai elektromos autókra kivetendő hatalmas vámokkal kapcsolatban. Még rá se ütötte a tagállami szavazás eredményére a végső pecsétet az Európai Bizottság, kedden Peking fenyegetésért beváltva máris visszavágott. Mindkét fél „lőtt”, és ezzel tulajdonképp ténylegesen megkezdődött az Európai Unió és a világ második legnagyobb gazdasága közötti vámháború.

Vámháború: keleten a francia brandy drágul meg először, nyugaton a kínai elektromos autó / Fotó: GettyImages

Augusztusban a kínaiak még elhalasztották a döntést, néhány nappal az autóvámról szóló európai uniós szavazás után azonban kedden megszületett: október 11-től letétet kell elhelyezniük az importőröknek az Európai Unióból behozott brandyre, akár az értéke 39 százalékát elérő mértékben – számolt be a Bloomberg az erről szóló kínai hivatalos közleményről.

Az európai termelőknek – főleg a franciáknak – ez is nagyon fáj (a legnagyobb mennyiségben a hatalmas kínai piacra importált szesz a brandy), de született egy másik döntés is, ami még nagyobb haváriát vetít előre, miközben máris megmutatja, miért ódzkodtak a vám kivetésétől a németek, beleértve az autógyártóikat is.

Kína intézkedéseket vizsgál, egyebek közt a nagy motorkapacitású importált gázolajos autók vámjának emeléséről

– közölte a kínai kereskedelmi minisztérium egy másik közleményben.

Vámháború: a következő lépést az Európai Bizottság teszi

A Kínát uraló Kommunista Párt angol nyelvű lapja, a Global Times már saját beszámolója legelején siet megjegyezni, hogy az európai eredetű brandyről szóló dömpingellenes intézkedés „ideiglenes”, amely egy vizsgálatot követ.

Ez azt jelenti, hogy tettek is valamit meg nem is, és még mindig nem szeretnének az EU kezdeményezte vámharc elé sietni, hadd tegye meg Brüsszel – a megosztott tagállamokkal a háttérben – a következő lépést. Ami nem kérdés, hogy meg is fog történni a pénteki szavazás után.

Ez a szavazás pedig úgy alakult, hogy a döntés és az ezután következő fejlemények

felelősségét jórészt Ursula von der Leyen és az általa vezetett Európai Bizottság fogja viselni,

akik szorult helyzetben legfeljebb azt vethetik a tagállamok szemére, hogy „nem akadályoztátok meg”.