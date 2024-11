Elon Musk lesz az új Kissinger, aki kibékíti az Egyesült Államokat és Kínát?

Elon Musk Donald Trumphoz fűződő igen szoros kapcsolata és komoly kínai üzleti érdekei sokakban azt a reményt keltik, hogy az üzletember jó irányba befolyásolhatja a jövendő amerikai elnök álláspontját Pekinggel kapcsolatban. Elemzők azonban óvatosak a kérdésben.

Elon Musk mindent megtett Donald Trump győzelméért / Fotó: AFP

Az biztos, hogy Musknak nagy befolyása van Trumpra, akinke a megválasztására vagyonokat költött: az ABC News értesülése szerint az elnökválasztás óta szinte minden napját Mar-a-Lagóban tölti, ott volt a család győzelmet ünneplő fotóján, vacsorázott a jövendő first ladyvel és a hétvégén golfozott a Trumppal.

Még ennél is többet mond, hogy források szerint beleszólása van az új adminisztráció tagjainak a kiválasztásába is, elképzelhető, hogy ő maga is kap pozíciót. Emellett jelen volt Trump telefonbeszélgetésén Volodimir Zelenszkij ukrán és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

Peking érdeklődéssel figyel

Musk és Trump kapcsolata már az elnökválasztás előtt felkeltette Peking érdeklődését, mivel az üzletember egyik cége, a Tesla gigagyárat üzemeltet és megagyárat épít Kínában, így elemi érdeke, hogy ne mérgesedjenek el teljesen a két ország kapcsolatai.

„Az elmúlt hónapokban széles körben kíváncsian mérlegelték Kínában, vajon lehet-e Musk az új Henry Kissinger, aki segíthetne közvetíteni egy megállapodást Washington és Peking között” – nyilatkozta a CNBC-nek Scott Kennedy, a Center for Strategic and International Studies vezető tanácsadója.

Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy ez egy zseniális ötlet-e, amelyik segít megakadályozni a kapcsolatok összeomlását, vagy csak egy irreális forgatókönyv része, amellyel a kínaiak csak vigasztalják magukat

– tette hozzá.

Henry Kissinger tavaly hunyt el, ő volt az a diplomata, aki normalizálta a kapcsolatokat az Egyesült Államok és Kína között a hetvenes években. Mélységesen tisztelik Kínában, ahol rendszeresen találkozott vezető politikusokkal, még nem sokkal a halála előtt is fogadta őt Hszi Csin-ping elnök.

Henry Kissingert haláláig tisztelték Kínában / Fotó: Xinhua via AFP

Nem teljesen megalapozottak a remények, hogy Musk valamilyen szinten betöltheti a Kissinger hagyta űrt, mert az üzletember is rendszeresen találkozik magas rangú pekingi vezetőkkel, mióta 2018-ban létrehozta az első teljes mértékben külföldi tulajdonban lévő gyárat Kínában. Legutóbbi, áprilisi látogatása során például tárgyalt Li Csiang kormányfővel, aki szerint a Tesla jó példa a kétoldalú együttműködésre.