A siker általában belépőjegy egy sor újabb döntéshez

– mondta egykor Henry Kissinger korábbi amerikai külügyminiszter, aki Le Duc Tho vietnámi tábornokkal kapta meg közösen a Nobel-békedíjat 1973-ban, bár a döntést már akkor is sokan bírálták. Végül csak Kissinger vette át a díjat, de később megpróbálta visszaadni, amikor Saigon elestével kudarcot vallott a béketárgyalási kísérlet. A hidegháború alatti világdiplomácia kulcsfigurája fél évvel századik születésnapja után hunyt el connecticuti otthonában.

Henry Kissinger és Vang Ji kínai államtanácsos.

Fotó: AFP

Idén júliusban Pekingbe látogatott, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt, aki legendás diplomataként üdvözölte őt. Az utazás célja az volt, hogy enyhítse a kialakult feszültséget Washington és Peking között.

Henry Kissinger az egyetlen amerikai, aki Mao Ce-tungtól Hszi Csin-pingig minden kínai vezetővel közvetlenül tárgyalt.

Kulcsszerepet játszott az Egyesült Államok és a Mao Ce-tung vezette Kína kapcsolatainak rendezésében, amikor titokban Pekingbe utazott Richard Nixon 1972-es történelmi látogatásának megszervezése érdekében. Ez vetett véget a Kínai Népköztársaság elszigeteltségének. Henry Kissinger az 1970-es években kezdeményezte a Moszkvához és Pekinghez való közeledést.

Richard Nixon elnök lányai, Tricia Nixon Cox és Julie Nixon Eisenhower azt mondták, hogy Kissinger élettörténete „olyan egyedi és annyira amerikai”.

Henry Kissingerre sokáig emlékezni fogunk a béke ügyének előmozdításában elért számos eredménye miatt

– áll a család közleményében. Hozzátették, hogy az elhunyt politikusnak olyan karaktere volt, amelyet soha nem fognak elfelejteni. Az 1923-ban Németországban született Kissinger 1938-ban érkezett az Egyesült Államokba, amikor családja elmenekült a nácik elől. A hosszú évtizedek alatt azonban nem veszítette el anyanyelvi bajor akcentusát. 1969-ben az akkori elnök, Nixon nemzetbiztonsági tanácsadónak nevezte ki, és ez a pozíció hatalmas befolyást adott neki az Egyesült Államok külpolitikája felett – fogalmaz a BBC.

Henry Kissinger és Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár.

Fotó: Getty Images

Miután Kissinger 1977-ben elhagyta a kormányzati szolgálatot, továbbra is a közügyek termékeny kommentátora volt. Tanácsadóként tucatnyi amerikai elnök – John F. Kennedytől Joe Bidenig – és törvényhozó munkáját segítette. Különböző cégek igazgatótanácsában is dolgozott, külpolitikai és biztonsági fórumok szereplője volt, valamint 21 könyvet írt.

Nagyszerű államférfi vagy mészáros?

Méltán örvendett tiszteletnek világszerte Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter és nemzetbiztonsági tanácsadó

– írta Vlagyimir Putyin orosz elnök a néhai diplomata özvegyéhez intézett gyásztáviratában. „Kérem, fogadja mély részvétemet férje, Henry Kissinger halála miatt” – áll a Kreml gyásztáviratában. Putyin szerint Kissinger személyében kiváló diplomata, bölcs és előrelátó államférfi távozott, aki hosszú évtizedeken át méltán örvendett tekintélynek szerte a világon. Megjegyezte, sokszor találkozott Kissingerrel, és megőrzi a legjobb emlékezetében. Kissinger tíz alkalommal találkozott Putyinnal. Dmitrij Medvegyev korábbi elnök és miniszterelnök, az orosz biztonsági tanács jelenlegi elnökhelyettese az X-en azt írta, hogy Henry Kissinger hosszú éveken át hűségesen szolgálta hazáját, ugyanakkor pragmatikus volt, aki figyelembe vette a realitásokat, és nem csak az amerikai külpolitika kánonjait követte.

„Keveseknek sikerült úgy formálniuk az amerikai külpolitikát, mint Henry Kissingernek. Az elköteleződése a Németország és az Egyesült Államok közötti transzatlanti barátság iránt jelentős volt, és mindig közeli kapcsolatban maradt szülőhazájával. A világ most egy különleges diplomatát vesztett el” – írta Scholz az X-en. Az egykori amerikai külügyminiszter Heinz Alfred Kissinger néven született 1923-ban Bajorországban, német zsidó családba, és a második világháború idején menekült el Németországból. Húszévesen lett amerikai állampolgár.

Herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag, lieber Henry Kissinger! Was für ein bewegtes Leben! Wenige andere stehen so sehr für die transatlantische Freundschaft zwischen den USA und Deutschland.#Kissinger pic.twitter.com/6D7zxGxMGL — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 27, 2023

David Cameron brit külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Henry Kissinger,

a nagyszerű államférfi és mélységes tiszteletnek örvendő diplomata nagyon fog hiányozni a világpolitika színpadáról.

Cameron szerint Kissingert még százévesen is gondolatokkal teli, sugárzó bölcsesség jellemezte. A brit külügyminiszter felfedte, hogy alig néhány hónappal ezelőtt is megvitatott a néhai amerikai politikussal olyan horderejű ügyeket, mint az ukrajnai háború, az Irán jelentette fenyegetés vagy az Oroszország és Kína támasztotta új kihívások. Boris Johnson volt brit miniszterelnök megemlékezésében a diplomácia, a stratégiai gondolkodás és a béketeremtés óriásának nevezte Henry Kissingert. Johnson szerint, ha valaha is létezett egy olyan személyiség, aki békét tudott teremteni, és rajongott a harmonikus kapcsolatokért, azt Henry Kissingernek hívták.

Hszi Csin-ping kínai elnök és magas rangú kínai tisztségviselők is részvétüket fejezték ki Joe Biden amerikai elnöknek Henry Kissinger egykori amerikai külügyminiszter halála miatt. Hszi a kínai kormány és nép nevében mély részvétét fejezte ki, és üzenetében azt mondta, hogy Kissinger világhírű stratéga, a kínai nép régi és jó barátja volt. A Kínai Központi Televízió legendás diplomatának és élő őskövületnek nevezte Kissingert, aki fontos szerepet játszott az USA–Kína-kapcsolatokban.

Az évek során Henry Kissingert élesen bírálták azért, hogy támogatta az elnyomó rezsimeket szerte a világon,

beleértve Augusto Pinochet tábornokot Chilében, az argentin katonai juntát, Suharto indonéz elnök kelet-timori mészárlását, valamint Laosz és Kambodzsa bombázását is jóváhagyta. A politikus reagált a személyét ért támadásokra is:

Ez a tudatlanságukat tükrözi

– mondta egy interjúban a CBS-nek, nem sokkal századik születésnapja előtt.

Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A Rolling Stone azzal a címmel hozta le a politikus halálát, hogy

Henry Kissinger, az amerikai uralkodó osztály által szeretett háborús bűnös, végre meghalt,

a Huffpost nevű lap pedig a hatalom mészárosának nevezte Kissingert.

Tavaly júliusban Kissingert megkérdezték az ABC televízióban egy könyvbemutató során, hogy megbánta-e valamelyik döntését élete során. Erre az akkor 99 éves volt külpolitikai stratéga az válaszolta:

Egész életemben ezeken a problémákon gondolkodtam. Ez a hobbim és a foglalkozásom is

– mondta. „Az általam tett ajánlások voltak a legjobbak, amelyekre akkor képes voltam” – magyarázta. Közel 50 éves házasság után a 89 éves Nancy Maginnes Kissingert, valamint korábbi házasságából két gyermeket és öt unokát hagyott maga után.