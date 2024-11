Kína, a gazdasági ellentmondások országa

A nagy trilemma Kínában is kísért

Ha visszatérünk a hármas problémánkhoz, és Kínára nézünk, akkor a következő képet kapjuk. Alapvetően önállóan működő kamatpolitika valósul meg szabad tőkeáramlás mellett. Az utóbbi kiemelten fontos, hiszen a tőkeáramlás az egyik alapja a kínai gazdasági növekedésnek. Ez azonban nehezen hozható párhuzamba: látszólag adottak a körülmények a szabad tőkeáramláshoz, azonban a politikai vezetés a gyakorlatban nem igazán engedhet meg kiáramlást, hiszen az a gazdasági teljesítmény visszaeséséhez vezethet.

Mindezek értelmében, ugyan ránézésre a kínai gazdaságpolitika beleillik a hármasság problémájába, ám a valóság inkább úgy néz ki, hogy törekednek ezen tényezők körül mindhármat dominálni a gazdasági növekedés érdekében. Ez azonban azzal jár, hogy időről időre be kell avatkozniuk a piaci folyamatokba, azaz például le kell értékelniük a devizájukat annak érdekében, hogy továbbra is attraktív tőkebefektetési célpont legyen Kína, és tovább növekedjen a beáramlás, azaz a gazdasági növekedés.

Ennek oka, hogy a tőkebeáramlás alapvetően felértékeli a devizát, ennek eredményeként csökken az exportőrök profitja, és növekedik az importőröké, vagyis változik a külkereskedelmi dinamika, szűkül a külkereskedelmi többlet. Minden más változatlansága mellett egy ilyen beállítottságú gazdaságnak folyamatosan azon kell dolgoznia, hogy míg a monetáris politikán keresztül biztosítja a költségvetés finanszírozását, és a szabad tőkeáramlásra törekszik, addig a devizapiaci folyamatokkal szembemenve kell lavíroznia a kellően attraktív reálhozam és a tőkebeáramlás támogatása között. Itt újabb ellentétbe botlunk, hiszen míg a növekedés megkívánja a deviza nem túl nagy mértékű erősödését vagy éppen gyengülését, addig a költségvetés finanszírozásához szükség van a kellően magas kamatszintre.

Ha az adatokra nézünk, akkor alapjáraton egy szélesedő folyófizetési mérleget láthatunk, azonban fontos kiemelni, hogy miközben az export hatalmas mértékben növekedett, addig az import jóval elmaradt az elemzői várakozásoktól. Míg az előbbi kiemelkedő idei teljesítménye sokak szerint a Trump-kormány által megígért vámoknak köszönhető, hiszen elindult egyfajta felhalmozás a gazdasági szereplők részéről, addig hosszabb távon tekintve komoly szerepe van a kínaiak exportorientált berendezkedésének. Az importoldali stagnálás gyengélkedő belső keresletről árulkodik, amelyet jól tükröz a Consumer Confidence Index történelmi mélypontja, illetve az évek óta fennálló defláció is. A defláció, azaz a fogyasztói árak csökkenése veszélyes lehet, hiszen csökkentheti a vállalati profitokat, ami egy öngerjesztő folyamat is lehet: a csökkenő kereslet mellett nincs tér a béremelésre – habár infláció hiányában a bérnyomás is alacsony –, csökkenhet a foglalkoztatottság, csökkenhet a teljesítmény.