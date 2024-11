Kalifornia megfosztja kedvezményeitől a Teslát – Musk tombol a dühtől

Öt százalékot zuhant a Tesla részvényárfolyama arra a hírre, hogy az Egyesült Államok zöldátállásban legelőrébb tartó állama, Kalifornia a jövőben megvonná az Elon Musk elektromos autóit vásárlóktól az anyagi támogatást. Az ok triviális, a Tesla ugyanis már nem kaliforniai vállalat, amióta Musk áttette az autógyártó székhelyét az ugyancsak napsütötte, de olajban úszó Texasba. Egy demokrata államból egy republikánusba.

Elon Musk a saját csapdájába sétált bele / Fotó: AFP

A Tesla a pályafutását Kaliforniában kezdte, a Freemontban lévő gyára ma is ontja magából a cég modelljeit, de a texasi Austinban is épített egy Gigafactoryt. Musk 2021-ben kötöztette a Teslát Texasba, és idén már azt hangoztatta, hogy más cégei, például a SpaceX és az X közösségi médiaplatform is követni fogja ezt a példát.

Musk Teslája előtt elzárják a pénzcsapot

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó irodája hétfőn jelentette be, hogy ha a januárban hivatalát elfoglaló megválasztott elnök, Donald Trump eltörli a feltételeknek megfelelő elektromos autók vásárlásához nyújtott, 7500 dollárban maximált szövetségi adókedvezményt, attól még Kalifornia nem áll le az ösztönzéssel, ám az új, kidolgozás alatt álló támogatási szabályokba a Tesla vélhetően nem fér bele. Newsom közölte, ha Trumpék kivezetik a központi támogatást, akkor ők felújítják a sajátjukat, amely 2023 végén futott ki a Joe Biden által általánossá tett szövetségi szubvenció bevezetésével.

Kalifornia a lezárt programja keretében 1,49 milliárd dollár vissza nem térítendő támogatást adott több mint 549 ezer helyben regisztrált autós számára

villanyautó vásárlásához vagy lízingjéhez. A kaliforniai támogatás felső határa is 7500 dollár volt.

Az átállási program sikerét jól jelzi, hogy Kaliforniában immár több mint kétmillió zérókibocsátású autó szaladgál az utakon, számában és arányában is a legtöbb az Egyesült Államokban. Az állomány 2022 óta a duplájára nőtt. Idén szeptember végéig 293 ezer villanyautó kelt el az államban, ez az itt értékesített teljes járműállomány 22 százalékát képezi.

A Tesla első Gigafactoryja a kaliforniai Freemontban / Fotó: Anadolu via AFP

Az egyelőre nem világos, hogy az új kaliforniai program mennyibe kerülne, és hogy ugyanazokat a korábbi a jövedelem- és járműárkorlátokat írná-e elő.