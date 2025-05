Figyelmeztette Ursula von der Leyent a legnagyobb érdekvédelmi szervezet: történelmi baklövés van készülőben

Hónapokig gazdatüntetésektől volt hangos az unió

Emlékezetes, hogy tavaly is június környékére szervezték meg a nagyobb demonstrációkat az agrárszervezetek. Akkor is számos európai országból több ezer gazda gyűlt össze Brüsszelben, hogy az Európai Unió környezetvédelmi politikája ellen tüntessen, amely a tiltakozás szervezői szerint aláássa az európai mezőgazdaság versenyképességét és veszélyezteti a gazdálkodók érdekeit. Brüsszel az azt megelőző hónapokban is több nagyszabású mezőgazdasági tüntetés helyszíne volt. A több uniós országban is zajló megmozdulások az EU-t az uniós agrárforrások kifizetéséhez kapcsolódó környezetvédelmi feltételek egy részének feloldására késztették. Európában folyamatossá váltak a gazdálkodók tiltakozásai, konkrét és működőképes megoldásokat követeltek Brüsszeltől az agrárágazat számára. A gazdálkodók a klímaváltozással, a gazdaságok versenyképességével, a jövedelmekkel, az adminisztratív terhekkel és a generációs megújulással kapcsolatos kihívásokat emelik ki. A Bizottság végül előállt egy javaslattal, de most úgy tűnik, az csak a választások lebonyolításáig volt valóban a brüsszeli politikusok asztalán.