Az elmúlt hetekben Berlintől Párizsig, Brüsszeltől Bukarestig traktorostul utcára vonultak az európai gazdák, hogy a kormányok és az unió döntései ellen tüntessenek, amelyek nemcsak az ő megélhetésüket, hanem a blokk élelmiszer-biztonságát is veszélybe sodorják.

A belga gazdák az Európai Parlament ellett tiltakoztak, és a rendőrökkel is összecsaptak.

Fotó: AFP

A Franciaországban és Németországban kirobbant gazdatüntetések mára az legtöbb országára átterjedtek, a résztvevők pedig munkagépek felvonultatásával, az utak eltorlaszolásával és a kormányzati épületek előtti trágyaszórással tüntettek a megélhetésük védelmében. S bár a mozgalmat egy általános, éghajlatvédelmi szabályozások elleni tüntetésnek tekintik, a Carbon Brief jelentése szerint a probléma sokkal rétegeltebb, és a megoldásáért a blokk és a tagországok vezetése is felelős.

A gazdák a szigorúbb éghajlati szabályok, az olcsóbb importból származó verseny, az energia- és műtrágyaköltségek emelkedése, valamint a szektort fenntartó támogatások megszüntetése ellen is tiltakoznak.

Több helyen azonban a földtulajdonosok pont a környezetvédelmi programok kibővítését követelik. Ilyen például Görögország, ahol az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében a gazdák olyan intézkedéseket követelnek a kormánytól, amelyekkel meg lehetne óvni a termőföldeket az áradásoktól, az erdőtüzektől és más, szélsőséges időjárási jelenségektől.

Az EU „Termelőktől a fogyasztóig” stratégiája – a blokk átfogó, fenntartható élelmiszer-termelést kiépítő kezdeményezése – hatalmas területet fed le, ahol nagy különbségek – és gyakran ellentétek – vannak az igények között az ellátási lánc minden pontján. A következő évekre tervezett program emiatt senkinek sem tökéletes, a helyzetet pedig a tagállamok kormányai maguk is tovább súlyosbítják.

A közelgő európai parlamenti választások miatt nem meglepő, hogy a sietve összeállított kezdeményezés nem fed le mindenkit. A gazdák aggályait és követeléseit pedig komolyan kell venni, mivel ők biztosítják a kontinens élelmezését és az unió önellátását az egyik legfontosabb ágazatban.

A termelők traktorjaikkal több napra lezárták Berlin utcáit, hogy a kormány döntése ellen tiltakozzanak.

Fotó: AFP

Németország

Decemberben Olaf Scholz kancellár koalíciós kormánya bejelentette, hogy teljesen elvenné a mezőgazdaságtól az üzemanyag-támogatásokat: ez hivatalosan egy környezetvédelmi célt szolgál a fosszilis tüzelőanyagok visszaszorításával, ám valójában ezzel próbálták betömni a költségvetésben tátongó 17 milliárd eurós lyukat.

Emiatt az ország összes termelői csoportja riadót fújt, és mintegy 30 ezer gazda vonult be a munkagépekkel a legnagyobb városok központjaiba, köztük Berlinbe is, hogy tiltakozzanak a megszorítások ellen. S bár a tervet később enyhítették – a támogatásokat csak fokozatosan, néhány év alatt csökkentenék nullára –, ez egyelőre nem elég a földtulajdonosok elcsitítására.

Berlin a gazdák helyett a nagyvállalatoknak adna adókedvezményeket Habeck az adórendszer megreformálását javasolta. A magas energiaköltségek miatt a vállalatok kedvezményeket kapnának, míg a német gazdák a támogatásaik elvételével néznek szembe.

A legnagyobb probléma az, hogy a kormány a benzintámogatások megszüntetése mellett nem szolgál alternatívával: a kibocsátásmentes gazdálkodás, a farmok automatizálása vagy a munkagépek elektromosítása nem kap állami támogatást, így a kisebb termelők garantáltan csődbe mennek a juttatások nélkül.

Franciaország

A francia gazdatüntetések részben szintén az üzemanyag-támogatások elvétele miatt indultak, bár ezt a javaslatot a kormány gyorsan vissza is vonta – a a mozgalom azonban sok szempontból a tavalyi nyugdíjkorhatár-emelés elleni tüntetések folytatása.

A termelői szakszervezetek emiatt tovább folytatták demonstrációjukat, amely múlt héten Párizs „ostromában” csúcsosodott ki, amikor traktorok százai zárták le a francia fővárosba vezető utakat.

Emmanuel Macron elnök látszólag tanult 2023-as hibáiból, és gyorsan elkezdett dolgozni a politikai válság megoldásán, a fő agrárszervezetek pedig már február 1-jén bejelentették a tüntetések végét, mivel egy sor biztosítékot kaptak a kormánytól a gazdák problémáinak a megoldására.

Nem csitul a francia gazdák haragja Hiába kapnak évi kilencmilliárd euró uniós pénzt, szerintük kudarc az uniós agrárpolitika.

A Macron-kormány egyebek között felfüggeszti a növényvédő szerek használatának a korlátozását, és a belső piac védelmében egy új vámprogram is napirendre kerülhet a mezőgazdasági importtermékek távol tartására.

Milánó és több olasz nagyváros utcáit is elfoglalták a mezőgazdasági munkagépek.

Fotó: AFP

Belgium

A belga gazdák a múlt héten lezárták a Brüsszelbe vezető utakat, mielőtt február 1-jén szélesebb körű tiltakozás kezdődött volna a városban. Az Európai Parlament épülete előtt több száz földműves gyűlt össze, tüzeket gyújtottak, szobrokat döntöttek és tojászáport zúdítottak a magas adók, az emelkedő költségek és az olcsó elleni tiltakozásul.

Bár kevesebben voltak, mint más európai társaik, a gyors és látványos akciójukkal egyenesen az uniós vezetést támadták, és ezzel az egész blokkra hatással voltak.

Múlt héten például az Európai Bizottság több környezetvédelmi szabályozás bevezetését is elhalasztotta, elrendelve, hogy azokat a mezőgazdaság védelmében átdolgozzák. Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke megígérte, hogy a következőkben szorosabban fognak együttműködni a gazdákkal és az érdekvédelmi szervezetekkel.

A belga és más európai szakszervezetek abban bíznak, hogy a tiltakozás következtében olyan nemzetközi megállapodásokat is felül fognak vizsgálni, mint az EU–Mercosur-egyezmény, amely megkönnyítené a kereskedelmet az unió és Dél-Amerika között. Sok gazdálkodó ugyanis úgy véli, hogy ez tisztességtelen előnyt nyújtana a latin-amerikai farmereknek.

Életben maradásukért küzdenek a traktorral demonstráló gazdák Európa számos országában hetek óta tüntetnek a termelők. A traktorokkal utakat és kikötőket megbénító gazdák követeléseiben vannak közös pontok, de országonként eltérő célok is. Jövő héten Magyarországon is lehet gazdatüntetés, ők a brüsszeli döntések ellen demonstrálnak majd az ukrán–magyar határnál.

Más országokban is hasonlóan magasak a feszültségek. Romániában gazdák mellett a fuvarozók is tiltakoztak az üzemanyag-korlátozások ellen, valamint Lengyelországhoz és Közép-Európa többi államához hasonlóan ők is az olcsó ukrán búza betiltását követelik, amely tavaly elárasztotta az EU piacát.

A legtöbb tagállamban azonban a mezőgazdaságban dolgozók az EU visszaélései ellen vonultak utcára.

A litvánok, lengyelek, írek, olaszok, spanyolok és portugálok is mind utcára vonulnak – vagy terveznek vonulni – az uniós szabályok szigorítása miatt, amelyek ellensúlyozására az EU nem garantál megfelelő mennyiségű fejlesztéseket vagy támogatásokat. Ezzel párhuzamosan azonban meghosszabbítanák az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi egyezményt, amely nemcsak a mezőgazdaságnak ártana, de a csempészeknek is segítene.