Véget vet a tinik élőzésének az Instagram

A Meta kibővíti a tinédzserek védelmét célzó intézkedéseit az Instagramon, miközben a Facebook és a Messenger platformokon is bevezeti a tinifiókokat. Ennek értelmében a 16 év alatti felhasználók számára alapbeállításként tilos lesz az élőzés az Instagramon, amit csak a szülők oldhatnak majd fel.

Az Instagram több hatalmat ad a szülők kezébe / Fotó: Northfoto

Ahhoz is szülői engedélyre lesz szükség, hogy a feltételezett meztelenséget ábrázoló részeket elhomályosító beállítást kikapcsolják a fiatalok az üzenetekben – írja a The Guardian. Az új lépéseket egyszerre jelentették be azzal, hogy az Instagram tinifiókrendszerét a Facebookra és a Messengerre is kiterjesztik. A rendszert tavaly vezették be a 18 éven aluliak számára, és része többek között az, hogy

a szülők napi limitet állíthatnak be az alkalmazás használatára, tilthatják az Instagram használatát bizonyos időpontokban, és láthatják, hogy a gyerekeik kivel kommunikálnak.

Magyarországot még nem érinti a változás

A Facebookot és a Messengert érintő változások kezdetben az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Ausztráliában és Kanadában élesednek. A 16 éven aluliak csak szülői engedéllyel változtathatnak a beállításokon, de a 16 és 17 évesek számára már lesz lehetőség azokat önállóan is módosítani. A Meta szerint 54 millióan használják az Instagram tinédzsereknek szóló változatát, és a 13–15 évesek körében a gyári beállításokat több mint 90 százalékban megtartották.

A bejelentés a brit kiberbiztonsági törvénnyel párhuzamosan érkezik, amely március óta a törvény hatálya alá eső több mint 100 ezer szolgáltatás számára előírja, hogy tegyenek lépéseket az illegális tartalmak, például a gyerekeket ábrázoló szexuális tartalmak, a csalások és a terrorizmus terjedése ellen.

A törvény gyermekvédelmi része azt is előírja, hogy a platformok zárják el a fiatalok elől az önkárosítást vagy öngyilkosságot népszerűsítő tartalmakat. Múlt heti sajtóhírek szerint azonban egy esetleges amerikai–brit kereskedelmi megállapodás fellazíthatja a törvény szigorát.