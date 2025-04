Annyira ver mindenkit a kínai ipar, hogy jobb, ha nem hisznek a szemüknek

Baj lesz belőle, ha a kínai politikusok túl komolyan veszik az ázsiai óriás legutóbbi ipari és kiskereskedelmi számait – figyelmeztetnek közgazdászok. A kínai termékek előállításának növekedése elképesztő mértékben veri Európát és az Egyesült Államokat. Ha azonban ez elaltatja az országot irányító Kommunista Párt politikai bizottságát, és április 28-i ülésén nem áll elő gazdaságélénkítő tervekkel, a vámháborús világban ebből a vártnál is nagyobb felfordulás származhat, Európáig is elérő hullámokkal.

Kínai termékek: van, akinek még mindig a kínai ruhák és az olcsó munkaerő jut eszébe, a valóság azonban, hogy Kína a világ legrobotizáltabb gazdasága, ahonnan minden érkezik, ami a fogyasztásban csúcstech / Fotó: Qilai Shen

A világ második legnagyobb gazdaságának kínálati és keresleti dinamikája a glóbusz valamennyi gazdaságára hat még normál üzemmenetben is. Gondoljunk bele: ha kicsi a kínai aktivitás, veszít értékéből az olaj, és nálunk is lemegy az üzemanyag ára. A vámháború tetőzése pedig kapukat zár be a kínai áruhegyek előtt, amelyek aztán piacot keresve megindulnak belföldön vagy a világ más tájai felé. Összekavarják a helyi árakat, netán tönkreteszik egyes cikkek helyi termelőit is – politikai visszavágást, még újabb vámokat generálva.

Kínai termékek: széles csövön és gyorsan áramlanak a piacra

Az áruk termelése a friss számok szerint sokkal jobban pörög Kínában, mint az észak-atlanti térségben.

Márciusban 7,7 százalékkal volt magasabb a kínai ipari termelés az egy évvel korábbinál, ami 2021 nyara óta a legjobb adat, és magasan meghaladja az elemzők 5,6 százalékos konszenzusvárakozását. Az ipari termelés éves növekedése eközben

az Európai Unió átlagában februárban 0,6 százalék volt (ami óriási öröm volt, hiszen 2023 áprilisa óta ez az első hónap, amely nem visszaesést hozott)

az Egyesült Államokban 1,4 százalék, kicsit a januári 1,9 alatt, de még mindig szép, miután tavaly jobbára mínuszos számokat mutattak a havi statisztikák.

Grafikonunk többéves majdnem egyenes vonala ne tévesszen meg: valójában a termelés volumenének meredek emelkedéséről van szó, a vonal csak ennek az emelkedésnek a sebességét mutatja. Ebbe belefér még az olyan döccenő is, mint az ipari robotok termelésének 13 százalékos csökkenése februárhoz képest. A volumen az elmúlt években-évtizedben olyan elképesztő ütemben nőtt, hogy Kína a világ legrobotizáltabb gazdaságává vált, miközben Európában a bevándorlást erőltették a politikusok munkaerőpótlásnak: a csökkenés volumenben annyit jelent, hogy márciusban „csak” 61 906 ipari robotot állítottak elő.