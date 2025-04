Trump szerint a labda Kína térfelén van

Donald Trump amerikai elnök szerint most Kínán a sor, hogy ajánlatot tegyen elindítva ezzel a tárgyalások sorát a vámháború lezárásáról. A elnök az elmúlt hetekben több lépésben összesen 145 százalékos vámot vetett ki a kínai termékekre, amire válaszul Peking is 125 százalékos vámokkal sújtotta az amerikai árukat, valamint más intézkedéseket is bevezetett az Egyesült Államok ellen.

Trump szerint Kínának jobban kell a megállapodás, mint Amerikának/Fotó: AFP

Trump szerint ideje, hogy Kína a tárgyalóasztalhoz üljön

Trump előbb a világ többi részére kivetett vámokat csökkentette, majd a múlt hét végén több kínai termék számára is felmentést adott a vámok alól. A Fehér Ház sajtótájékoztatóján kedden pedig Karoline Leavitt szóvivő olvasott fel egy szöveget, melyen az elnök szavai álltak. Ezek szerint a labda Kína térfelén van, ugyanis

Kínának szüksége van egy megállapodásra, míg ez fordítva nem igaz.

A Trumpnak tulajdonított szöveg szerint Kína nem különbözik más országoktól, csak sokkal nagyobb és Kínának is szüksége van arra, amire minden országnak, tehát az amerikai fogyasztóra, végsősoron az amerikaiak pénzére – írja a Bloomberg.

Kérdés persze, hogy ezt a pekingi vezetés is így gondolja, miután Kína irányából egyelőre nem a tárgyalási szándékról érkeznek üzenetek, így nem tudni, hogy mikor és hogyan sikerül lecsillapítani a két szuperhatalom közötti konfliktust.