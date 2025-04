Mesterséges intelligencia: már fosszilis energiával is beérnék a technológiai cégek, csak hogy kiszolgálhassák az igényeket

Minden energiaforrás rendelkezésre áll a mesterséges intelligencia (MI) működtetésére, beleértve a fosszilis tüzelőanyagokat is, például a földgázt – hangzott el azon az egyeztetésen, amelyet az Amazon és az Nvidia, illetve nagy olajipari vállalatok vezetői tartottak a héten Oklahomában – írta a CNBC.

A mesterséges intelligencia energiaellátásának biztosítása egyelőre nagyon nagy kihívás / Fotó: Shutterstock

A technológiai és energetikai iparágak képviselői Oklahoma Cityben, a Hamm Institute for American Energyben gyűltek össze, hogy megvitassák, hogyan tudja az Egyesült Államok kielégíteni az MI-adatközpontok növekvő energiaszükségletét. „A technológiai cégek főként a megújuló energiaforrásokba fektettek be, hogy csökkentsék szén-dioxid-kibocsátásukat, de most megváltozott politikai környezetben navigálnak. Donald Trump elnök lemondott az Egyesült Államok éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásairól, miközben a fosszilis tüzelőanyagok, különösen a földgáz kitermelésének növelésére törekszik. A technológiai ipar egyre inkább elismeri, hogy legalább a közeljövőben szükség lesz a gázra az MI táplálásához. Ahhoz, hogy rendelkezzünk a hálózathoz szükséges energiával, egy ideig ezt a megközelítést kell alkalmazni„ – mondta Kevin Miller, az Amazon globális adatközpontokért felelős alelnöke egy csütörtöki panelbeszélgetésen.

A mesterséges intelligencia működéséhez sok áram kell – és ez a legfontosabb

Ezzel együtt az Amazon továbbra is a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére összpontosít – mondta Miller. A cég a megújuló energia legnagyobb vállalati vásárlója, és fejlett nukleáris és szén-dioxid-leválasztási technológiába fektet be, hogy csökkentse energiafogyasztásának környezeti hatását – mondta az ügyvezető. De ezek a fejlett technológiák csak a 2030-as években lesznek elérhetők, és az Amazonnak állandó és biztonságos áramellátásra van szüksége – mondta Miller. „De változatlanul az a célunk, hogy 2040-re nettó nulla szén-dioxid-kibocsátásúvá váljunk, és erre összpontosítunk” – hangsúlyozta.

Az Nvidia szintén a környezeti hatásokra helyezi a hangsúlyt, de „minden lehetőséget az asztalra szeretne tenni”, mivel a mesterséges intelligencia energiahiánnyal néz szembe – mondta Josh Parker, a csipgyártó vállalati fenntarthatóságért felelős vezető igazgatója. „A nap végén áramra van szükségünk. Csak áramra van szükségünk” – mondta Parker.