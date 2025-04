Álhír, hogy jogosítvány kell az internetezéshez, különben korlátozni fogják a hozzáférést – nem született ilyen döntés Európában

Jövő év áprilisától minden belga állampolgárnak kötelező lesz az úgynevezett kibervédelmi jogosítvány megszerzése, ha továbbra is hozzá szeretne férni az internethez – jelentette be a belga kiberbiztonsági központ (CBB) az MTI keddi szemléje alapján. A tudósításban az is szerepelt, hogy a kibervédelmi jogosítvány a 2026–2030-as nemzeti kiberbiztonsági stratégia része, amelynek célja, hogy Belgium Európa egyik legkevésbé sebezhető országa legyen az online térben történő támadásokkal szemben.

Álhír, hogy csak sikeres vizsga után lehet korlátozás nélkül internetezni Belgiumban / Fotó: Shutterstock

A hír bár abszurd, valóságosnak tűnt, annál is inkább, mert a CCB egy valóban létező szervezet. Sőt, idézték Miguel De Bruycker főigazgatót is, aki szerint

ahogy jogosítvány kell az autóvezetéshez, úgy ma már digitális jogosítványra is szükség van az internet biztonságos használatához.

Túl sokan esnek áldozatul adathalász támadásoknak anélkül, hogy tudnák, mi történik. Ezzel a kezdeményezéssel megelőzni és felkészíteni szeretnénk a felhasználókat – nyilatkozta. A hír szerint a kiberjogosítvány három típusát a felhasználók tevékenységi köréhez igazítják.

Az A típus a magánszemélyek számára,

a B a vállalkozóknak és webáruház-tulajdonosoknak,

míg a C típus a köztisztviselőknek és informatikai szakembereknek készül.

Az online vizsgát évente három alkalommal lehet megismételni, a pótvizsga díja 123,45 euró lesz. Akik nem rendelkeznek érvényes engedéllyel, azokat 2027-től akár 72 órára is korlátozhatják az internethasználatban, sőt, egyes esetekben „kiberfelügyelet” alá is kerülhetnek.

FRISSÍTÉS – 11:30

Csakhogy mindez nem igaz, nem történt ilyen és nincs döntés arról, hogy jogosítvány megszerzéséhez kötnék Belgiumban az internethez való hozzáférést. Az interneten kutakodva felelhető egy április 1-i közlemény, amely valóban a CCB honlapján jelent meg, és a belga hírügynökség is közölte. Ebben tényleg az olvasható, hogy jogosítványhoz kötik az internetezést Belgiumban, csakhogy a közlemények végén egyérteműsítették, hogy

mindez csupán áprilisi tréfa, ami a kiberbiztonságra kívánja felhívni a figyelmet.

Végeredményben ez sikerült, azonban még így is csúnya – mégha tökéletes és pofi is – átverés történt. Az MTI tudomásunk szerint hamarosan helyreigazítást tesz közzé, lapunk pedig elnézést kér, mert álhírnek adott teret.