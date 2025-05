A svájciak bezárták, a németek most újraindítják a hatalmas gyárat Romániában: kár, hogy Németországban ugyanez nem sikerül

Az egykor 140 millió eurós beruházással épül üzem elvben 120 embernek ad munkát, évi 50 ezer tonna termelési kapacitású, a beruházó által kifejlesztett technológiát alkalmazó gyárban 2022 júliusában kezdődött a termelés. A környezetbarát üzemanyagként hasznosítható második generációs bioetanolt környékbeli gazdálkodóktól vásárolt szalmából állították elő.

Bioetnol üzem / Fotó: Notimex via AFP

A Clarion 2023 decemberében műszaki problémákra hivatkozva állította le a termelést. Működésének másfél éve alatt a podari-i üzem 88,06 millió dollár veszteséget könyvelt el – írja a maszol.

Az üzemet tavaly vásárolta meg az International Chemical Investors Grouphoz (ICIG) tartozó német biotechnológiai vállalat, a Corden BioChem.

A podari-i gyár az ipari rekonverzió olyan példája, melynek során a mezőgazdasági hagyomány összefonódik a csúcstechnológiával, hogy a nemzeti versenyképességet támogassa egy modern gazdaságban

– áll a cég közleményében.

Dr. Klaus Pellengahr, a Corden BioChem igazgatója azt nyilatkozta, hogy kezdeteben a román üzem első generációs bioetanolt fog gyártani olyan helyi alapanyagokból, mint a keményítő és a melasz.

Az üzem infrastruktúrájának fejlesztése révén a későbbiekben az élelmiszeriparban, valamint kozmetikumok és takarmányok gyártásához használt erjesztett termékek előállítása is lehetővé válik majd.

Az igazgató azt ígérte, hogy elkövetkező időszakban több tízmillió eurós beruházás révén további 100 munkahely jön majd létre az üzemben.

Németországban az autógyárak is gondban vannak

Bennfentes információk szerint a kínai Chery nagyon közel áll a megállapodáshoz, hogy átvegyen több németországi Volkswagen-gyárat, és ezekben megkezdje a saját modelljeinek a gyártását. Az autóipari szempontból kétségkívül történelmi fejleményről az Automotive News számolt be. Ez tehát azt jelenti, hogy a kínai autók terjedése új szintre ért Európában. A befolyásos autóipari szaklap emlékeztetett rá, hogy a Chery már eddig is kemény pozíciót fogott az európai piacon, amelyet most megfejelne az autóinak gyártásával a Volkswagen csoport németországi gyáraiban. A Chery megerősítette, hogy tárgyalások folynak a németországi gyártásról, azonban azt nem említette, hogy a Volkswagent üzemeiről lenne szó. Az sem egyértelmű, hogy milyen pénzügyi konstrukcióban gondolkodnak, felmerült ugyanis a gyárak lízingelése is.