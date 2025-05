Még meg sem jelent a Switch 2, a Nintendo már pereskedik

Láttuk, hogy a Nintendo pert indított ellenünk. Komolyan vesszük a dolgot, és jogi tanácsadóinkkal dolgozunk a válasz kidolgozásán. Független cégként mindig is arra törekedtünk, hogy innovatív kiegészítőket alkossunk a közösség számára. Büszkék vagyunk a munkánkra és a termékeink minőségére. A per ellenére készülünk a rendelések teljesítésére, és részt veszünk a PAX East rendezvényen is.