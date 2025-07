Erdőtüzek pusztítanak Észak-Finnországban, Lappföldön – számolt be a Kot-Lappi helyi újság az érintett hatóságokat idézve. Több településről is jelentettek tüzeket szerdán, köztük Lappföld fővárosából, Rovaniemiből, amelynek közelében található a Mikulás-falu.

A Mikulás földjén ritkaságszámba menő kánikula után felütötték fejüket az erdőtüzek is / Fotó: Lapin pelastuslaitos

Az egyik legnagyobb tűz Kemijärvi közelében keletkezett, ott már több hektár terület veszett oda. Július közepe óta a sarkkörön belül található

Lappföld nagy részét szokatlan hőhullám sújtja.

A finn meteorológiai intézet július 10. óta két hőségriasztást adott ki a térségre. A meteorológusok számításai szerint Lappföldön s a következő napokban is rekordmeleg várható, a hőmérséklet meghaladhatja a 30 Celsius-fokot is, ezért továbbra is hőségriasztás van érvényben.

Július közepén a Grand Kanyonban is hatalmas kiterjedésű erdőtűz pusztított, ami több tucat épületet is lerombolt. A tű keletkezése után csupán egy héttel később érkeztek ki a tűzoltók, az úgynevezett Dragon Bravo tűzvész 8570 hektárra terjedt ki, miután a hétvégén leégett a történelmi Grand Canyon Lodge és további 70 másik építmény, köztük turistaházak és a park személyzetének szállásai.

A turisztikai látványosság északi részén még július 4-én villámcsapás nyomán gyulladt meg a növényzet, a lángok terjedésének a hétvégén a heves szél és az alacsony páratartalom kedvezett, és így érte el a turistatelepet.