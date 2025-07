Felbolydították az afrikai farmergyártó királyságot a vámok

Az országot fekvése miatt „Afrika Svájcaként” is emlegetik, de van egy másik ragadványneve: Lesotho „Afrika farmerfővárosaként” is ismertté vált. Ez annak köszönhető, hogy az afrikai ország ruhagyárai olyan ikonikus amerikai márkák farmernadrágjait is gyártják, mint a Levi’s és a Wrangler. Lesotho ruhaipara már egy ideje kihívásokkal küzd, amit most ráadásul az amerikai vámok is átrendezhetnek – írja az Origo.

Lesotho ruhaipara jelentős az ország gazdaságában, de komoly nehézségekkel küzd (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Lesotho sem marad ki a vámok alól

Lesotho királyságát ugyanúgy érintik az áprilisban bejelentetett, 50 százalékos washingtoni vámok, mint a többi államot, bár miként a legtöbb más ország esetében, úgy Trump elnök augusztus 1-jéig felfüggesztette azok alkalmazását, hogy lehetőséget adjon kétoldalú tárgyalások keretében egyezségre jutni az országok közötti kereskedelem további szabályairól.

A két ország kereskedelmi forgalma tavaly 240 millió dollárt tett ki.

A ruházati termékek gyártása az egyik húzóágazat a gazdaságon belül, és bár a vámrendelkezések miatt most nincs könnyű helyzetben az ágazat, indokolatlan lenne temetni azt. Lesotho textilipara Afrikán belül a negyedik legnagyobb, 42 cég évente 90 millió kötött ruhafélét és több millió farmernadrágot állít elő.

Az Origo kitér rá, hogy a textil- és ruhaipar Lesotho legnagyobb magánszektorbeli munkaadója, mely a kétmilliós lakosú országban 50 000 embernek képes munkát adni. Ez a szám most kevesebb, nagyjából 36 000-en dolgoznak a ruhaiparban, egyes gyárakban leállt a termelés, de a kormányzat azon dolgozik, hogy felgyorsuljon a munkahelyteremtés. Ennek folyamatába a Világbank szakértőit is bevonták.

