Taylor Swift megint olyanra készül, amit a magyar GDP is megérezne – akkora hatása lehet, mint egy teljes iparágnak

Taylor Swift kedden minden előzetes bejelentés nélkül leplezte le tizenkettedik stúdióalbumát, The Life of a Showgirl címmel, méghozzá nem egy szokványos sajtóközleményben, hanem a New Heights podcast vendégeként. Egy aktatáskából húzott elő egy bakelitlemezt, miközben bejelentette, hogy ez a vadonatúj albuma. Taylor Swift karrierje az elmúlt években olyan pénzügyi teljesítményt produkált, ami akár egy fél vagy teljes iparág fejlődésével is felért volna Magyarországon.

Taylor Swift egy albuma képes lekörözni a teljes magyar zeneipart, koncertjének globális bevétele pedig elég lenne a Budapest–Belgrád vasútvonal ebfejezésére / Fotó: Gareth Cattermole/TAS24

Az új lemez több mint egy évvel követi Swift előző albumát, a 2024 áprilisában megjelent The Tortured Poets Departmentet, amely minden idők egyik legsikeresebb nyitányát produkálta a popzene történetében. Az album az Egyesült Államokban az első héten 2,61 millió album-egyenértékes eladással debütált, világszerte pedig 1,76 milliárd streamet ért el – ez rekord a globális streamingpiacon.

A teljes eladás végül meghaladta az 5,6 millió példányt, amellyel 2024 legnagyobb példányszámban értékesített albuma lett.

A Tortured Poets nemcsak a rajongói rekordokat döntögette, hanem komoly pénzügyi siker is volt. Bár pontos összegeket a kiadó nem közölt, iparági becslések szerint a Universal Music Group kulcskiadója, a Republic Records a bevétel százmillió dolláros nagyságrendjét könyvelhette el, míg Taylor Swift – aki az album teljes jogait birtokolta – a bevétel közel felét, több tízmillió dollárt keresett az értékesítésből és a streamingből. Ez a siker döntő szerepet játszott abban, hogy a Universal ellensúlyozni tudja a zeneipari kereskedelmi bevételek más területeken tapasztalt visszaesését.

Taylor Swift tevékenysége magyar szemmel is könnyen mérhető

A Swift-jelenségnek azonban van egy gazdasági dimenziója is, amelyet világszerte „Swiftonomics” néven emlegetnek. A The Eras Tour koncertsorozat például az Egyesült Államok GDP-jéhez hozzávetőleg 4,3 milliárd dollárral járult hozzá – ez akkora összeg, amely egy kisebb ország éves gazdasági teljesítményével vetekszik, de még a brit inflációnak is megálljt parancsolt. Globálisan a turné hatását mintegy 5 milliárd dollárra becsülik, ami közel 1900 milliárd forintnak felel meg. Ez a magyar GDP-nek nagyjából a 2 százaléka, vagyis Swift teljesítménye egyetlen évben

akkora gazdasági lendületet tudott adni, amekkora hatással itthon egy egész iparág bővülése járna.

Ha a The Life of a Showgirl hasonló pályát fut be, mint elődje, annak hatása magyar szemmel is felfogható: olyan pénzmozgásról beszélünk, amely akkora, hogy még a magyar GDP grafikonján is látszana. 1 900 milliárd forintnyi plusz ugyanis itthon elég lenne

a Budapest–Belgrád vasútvonal teljes befejezésére,

vagy akár két Paks II méretű erőműblokk megépítésére.

Turisztikai szempontból pedig ez olyan lenne, mintha egy hónapon belül kétszer is megrendeznék a Formula–1 Magyar Nagydíjat és a Sziget Fesztivált. Swift egyetlen albumával olyan bevételt termelhet, ami a magyar zeneipar teljes éves digitális forgalmának többszöröse – a ProArt szerint ez 2023-ban nagyjából 8 milliárd forint volt. Egy-egy koncertje pedig annyi szállodai és vendéglátóipari bevételt generálna, mint a budapesti karácsonyi vásárok legforgalmasabb hete.