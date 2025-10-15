Deviza
Ez sokakat meglepett: Erdélyben épült meg a Mercedes új gyára, már át is adták - mostantól itt készül az egyik legfontosabb modell elektromos motorja

Elkezdődött az elektromos motorok gyártása a Mercedes-Benz erdélyi üzemében.
Andor Attila
2025.10.15, 06:23
Frissítve: 2025.10.15, 07:28

A gyártósor egy új, 30 ezer négyzetméteres, klímasemleges üzemcsarnokban kapott helyet, amelynek az energiaigényét kizárólag megújuló forrásokból fedezik – írja a Maszol.

Mercedes
Mercedes: Erdélyben gyártják az elektromos motorokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A gyártósor felavatásán jelen volt Ilie Bolojan miniszterelnök is. A Merdeces-Benz tulajdonában levő Star Assembly SRL a kizárólag elektromos meghajtású GLC modell számára gyárt motorokat. A beruházás értékét a vállalat nem hozta nyilvánosságra. Mostanáig a Fehér megyei üzemben főleg kapcsolószekrényeket szereltek össze.

Az elektromos motorok gyártásának beindítása 

egy fontos szakasz a Star Assembly számára a konvencionális alkotóelemekről az elektromosokra való átállásban, s megerősíti a Mercedes-Benz elkötelezettségét a helyi munkaerő és a régió jövőbeli fejlődése felé

– közölte a vállalat.

A 2013-ban alapított Star Assembly a harmadik legnagyobb romániai exportőr. A cég tavaly 1500 főt foglalkoztatott, s 2,143 milliárd lej árbevétel mellett 66,879 millió lej adózás előtti eredményt ért el.

A Mercedes-Benznek még egy vállalata van Romániában, a kudzsiri Star Transmission.  

Kecskeméten is bővít a Mercedes 

Sajtóértesülések szerint a Mercedes-Benz stratégiai döntést hozott: jelentős gyárbővítést indít Kecskeméten, amely a márka európai gyártási struktúrájában mérföldkövet jelenthet. 
Ezzel 

Kecskemét veszi át a vezető szerepet a Mercedes európai gyárai között: 

éves szinten 300-400 ezer autó készülhet a kecskeméti gyárban, miközben Sindelfingen, Rastatt és Bréma kapacitása 200-200 ezer autóra csökkenhet. A lépéssel a Mercedes megduplázza Kecskemét részesedését a márka európai gyártásából: ez jelenleg 15 százalék, de a fejlesztéssel 30 százalékra emelkedhet.

A lap megjegyzi: az ipari fejlesztés az elektromos járművek gyártására koncentrál, 2026 második negyedévétől Kecskeméten indul az elektromos C-osztály és a következő generációs GLB kis SUV hibrid és elektromos változatának gyártása. Ezzel párhuzamosan a CLA modell gyártása várhatóan megszűnik a kecskeméti üzemben.


 

