NATO-mozgósítás Európában: drasztikusan növelné az amerikai katonák számát a régiós óriás - kemény üzenetet küldtek

A miniszter arra a kérdésre, hogy lehet-e számítani az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia értelmében az Európában állomásozó amerikai katonai erők kivonására, azt válaszolta, hogy „Lengyelországban az amerikai erők növelése valósul meg, és arról sincs szó, hogy az amerikai csapatokat kivonnák Németországból” – értesült az MTI.

Egy lengyel lövész katona, Carl Gustav páncéltörő fegyverrel irányoz. Lengyelország 1999 óta NATO-tag / Fotó: NurPhoto via AFP

Hatalmas beruházások a lengyel haderőbe

A miniszter kijelentette, hogy nem osztja azokat az aggodalmakat, amelyek az amerikai erők európai kivonására vonatkoznak. Arra is rámutatott, hogy olcsóbb az amerikai csapatok fenntartása Európában, mint az Egyesült Államokban. Hozzátette:

Varsó olyan beruházásokat tervez, melyek az eddiginél több amerikai katona befogadását teszik lehetővé.

„Kiadtam az erre vonatkozó utasításokat a minisztériumban, a tervek megvalósítása folyamatban van” – mondta. Megjegyezte: az amerikai partnerekkel még „nem beszéltek konkrét létszámról, de konkrét dandárokról már igen”.

Új biztonsági rendszer érkezik

A miniszter közlése szerint Lengyelország infrastrukturális és egyéb beruházások formájában évi mintegy 15 ezer dollárral járul hozzá minden egyes amerikai katona jelenlétéhez. A lengyel–amerikai védelmi együttműködés mellett Kosiniak-Kamysz egy „új biztonsági rendszer építését” is szükségesnek nevezte, amely a balti-tengeri országok, köztük Németország és Lengyelország együttműködésén alapulna.

Így összekötnénk a balti-tengeri medencét, és létrehozhatnánk egy brit–román ívet

– fogalmazott a politikus.

Amerika nemzetbiztonsági stratégiájáról is szó esett

A lengyel média keddi jelentése szerint a varsói elnöki hivatal kötelékében működő nemzetbiztonsági iroda (BBN) vezetői, köztük Andrzej Kowalski tábornok, a BBN helyettes vezetője az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról folytattak megbeszéléseket a washingtoni Fehér Házban. Nikodem Rachon államtitkár-helyettes arról tájékoztatta a lengyel sajtó képviselőit, hogy az amerikai kormányzat

nyitott a biztonsági együttműködés kétoldalú alapon történő bővítésére Lengyelországgal.

Nemzetvédelem amerikai és európai módra

Ahogy korábban megírtuk, megjelent összefoglalók alapján a 2026-os Nemzeti védelmi felhatalmazási törvény (National Defense Authorization Act) képviselőház és a szenátus tárgyalói által kidolgozott szövege megállapítja, hogy az Európában állomásozó amerikai katonaság létszáma nem csökkenhet 76 ezer alá a kongresszus jóváhagyása nélkül.

Ha az amerikai hadvezetés csapatokat akarna kivonni Európából, akkor igazolnia kell, hogy egy ilyen lépés nyomán nem szenvednek kárt az Egyesült Államok vagy a NATO biztonsági érdekei.

A kongresszusi kompromisszumos tervezet azt is kimondja, hogy az Egyesült Államok nem adhatja át a NATO legfontosabb katonai pozícióját, vagyis a Szövetséges Erők Európai Főparancsnokának posztját, azt továbbra is amerikai főtisztnek kell betöltenie.