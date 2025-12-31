Felkészül a Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről – Vucic áttörést érhetett el az amerikaiaknál

Aleksandar Vucic szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal, és hamarosan jó hírek érkeznek Szerbia számára – erről írt az év utolsó napján a szerb sajtó. Január 1-jén biztosan történni fog valami az ügyben, és erre a Mol is készülhet.

Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről / Fotó: AFP

Egy rendkívüli üzleti eseményről van szó, ezért érdemes felidézni, mi történt eddig. A legfrissebb az, hogy az Egyesült Államok hozzájárult, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Van viszont egy bökkenő: a NIS nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. Ennek pedig az a háttere, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,

leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.

A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,

a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Aleksandar Vucic szerb elnök múlt kedden kijelentette, hogy

a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.

Most viszont áttörés jöhet.

Figyel a Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről

A szerb média szerint a szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal, és hamarosan jó hírek várhatók Szerbia számára. Nem szimpla sajtóértesülésről van szó, mivel Vucic szerdán, amikor az X-en gratulált a szerb polgároknak az új év alkalmából, azt is közölte:

„A következő 24 órában fenomenális politikai hírekre számíthatunk.

Keményen dolgoztunk. Megérdemeltük. Éljen Szerbia” – írta a szerb elnök a közösségi médiában.

Поштовани грађани, срећна Нова година, а у наредних 24 сата, верујем да ћемо се радовати феноменалним политичким вестима. Радили смо напорно, заслужили смо!

Живела Србија! — Александар Вучић (@predsednikrs) December 31, 2025

Hogy pontosan mik lesznek azok a fenomenális hírek, nem tért ki, de ha minden igaz, január 1-jén be fogja jelenteni. Nem tűnik merész következtetésnek, hogy a NIS lehet az egyik téma.