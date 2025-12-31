Deviza
EUR/HUF384,47 -0,38% USD/HUF327,76 -0,26% GBP/HUF440,72 -0,4% CHF/HUF413,05 -0,45% PLN/HUF91,12 -0,28% RON/HUF75,5 -0,46% CZK/HUF15,92 +0% EUR/HUF384,47 -0,38% USD/HUF327,76 -0,26% GBP/HUF440,72 -0,4% CHF/HUF413,05 -0,45% PLN/HUF91,12 -0,28% RON/HUF75,5 -0,46% CZK/HUF15,92 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
újév
Vucsics
Szerbia
NIS
Magyarország
Mol
bejelentés
orosz olaj

Felkészül a Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről – Vucic áttörést érhetett el az amerikaiaknál

Ha minden igaz, az új év első napján minden kiderül. A Mol érintettsége immár ismert a szerb olajfinomító orosz tulajdonrészének eladásában, csütörtökön pedig az is ismertté válhat, hogy megenyhült-e Amerika a NIS működése kapcsán.
Hecker Flórián
2025.12.31, 19:23
Frissítve: 2025.12.31, 20:24

Aleksandar Vucic szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal, és hamarosan jó hírek érkeznek Szerbia számára – erről írt az év utolsó napján a szerb sajtó. Január 1-jén biztosan történni fog valami az ügyben, és erre a Mol is készülhet.

Mol, NIS, Szerbia, Gazprom
Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről / Fotó: AFP

Egy rendkívüli üzleti eseményről van szó, ezért érdemes felidézni, mi történt eddig. A legfrissebb az, hogy az Egyesült Államok hozzájárult, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Van viszont egy bökkenő: a NIS nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. Ennek pedig az a háttere, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.

  • Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,
  • leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.
  • A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,
  • a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Aleksandar Vucic szerb elnök múlt kedden kijelentette, hogy

a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.

Most viszont áttörés jöhet.

Figyel a Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről

A szerb média szerint a szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal, és hamarosan jó hírek várhatók Szerbia számára. Nem szimpla sajtóértesülésről van szó, mivel Vucic szerdán, amikor az X-en gratulált a szerb polgároknak az új év alkalmából, azt is közölte:

„A következő 24 órában fenomenális politikai hírekre számíthatunk.

Keményen dolgoztunk. Megérdemeltük. Éljen Szerbia” – írta a szerb elnök a közösségi médiában.

 

Hogy pontosan mik lesznek azok a fenomenális hírek, nem tért ki, de ha minden igaz, január 1-jén be fogja jelenteni. Nem tűnik merész következtetésnek, hogy a NIS lehet az egyik téma.

Már csak azért is, mert az elmúlt napokban hivatalosan is közölték, hogy a magyar Mol és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy

függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére.

Erről Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter beszélt. Hogy esetlegesen Szerbia megkaphatta ezt az engedményt, azt biztosra persze most még nem lehet mondani, de van rá esély. Az pedig külön is figyelemreméltó, hogy már ebben a kérdésben is eljárhatott a Mol.

Akárhogy is, január elsején is érdemes lesz követni a híreket.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu