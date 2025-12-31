Felkészül a Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről – Vucic áttörést érhetett el az amerikaiaknál
Aleksandar Vucic szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal, és hamarosan jó hírek érkeznek Szerbia számára – erről írt az év utolsó napján a szerb sajtó. Január 1-jén biztosan történni fog valami az ügyben, és erre a Mol is készülhet.
Egy rendkívüli üzleti eseményről van szó, ezért érdemes felidézni, mi történt eddig. A legfrissebb az, hogy az Egyesült Államok hozzájárult, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.
Van viszont egy bökkenő: a NIS nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. Ennek pedig az a háttere, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.
- Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,
- leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.
- A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,
- a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.
Aleksandar Vucic szerb elnök múlt kedden kijelentette, hogy
a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.
Most viszont áttörés jöhet.
Figyel a Mol: rendkívüli bejelentést tesz a szerb elnök január 1-jén a NIS-ről
A szerb média szerint a szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal, és hamarosan jó hírek várhatók Szerbia számára. Nem szimpla sajtóértesülésről van szó, mivel Vucic szerdán, amikor az X-en gratulált a szerb polgároknak az új év alkalmából, azt is közölte:
„A következő 24 órában fenomenális politikai hírekre számíthatunk.
Keményen dolgoztunk. Megérdemeltük. Éljen Szerbia” – írta a szerb elnök a közösségi médiában.
Hogy pontosan mik lesznek azok a fenomenális hírek, nem tért ki, de ha minden igaz, január 1-jén be fogja jelenteni. Nem tűnik merész következtetésnek, hogy a NIS lehet az egyik téma.
Már csak azért is, mert az elmúlt napokban hivatalosan is közölték, hogy a magyar Mol és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy
függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére.
Erről Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter beszélt. Hogy esetlegesen Szerbia megkaphatta ezt az engedményt, azt biztosra persze most még nem lehet mondani, de van rá esély. Az pedig külön is figyelemreméltó, hogy már ebben a kérdésben is eljárhatott a Mol.
Akárhogy is, január elsején is érdemes lesz követni a híreket.