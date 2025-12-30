Belgrádi olajfinomító felvásárlása: ez most sorsdöntő pillanat a Molnak, összefogtak a szerbek és a magyarok – közösen kérik Amerikát, hogy oldja fel az orosz szankciókat

A magyar MOL és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére – jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter.

A táravezető hangsúlyozta, hogy a magyar kormány támogatta ezeket az egyeztetéseket, a szerb kormány pedig szintén mindent megtesz a szankciók feloldása és a NIS működési engedélyének biztosítása érdekében. A politikus leszögezte, hogy Belgrád elkötelezett amellett, hogy a vállalat továbbra is működhessen, függetlenül attól, mennyi időt vesz igénybe a tranzakció lezárása.

A NIS a Balkán egyik legnagyobb energetikai vállalata, amelynek többségi tulajdonosa a szankciók alá eső orosz Gazprom Neft (kb. 45 százalék) és Gazprom (kb. 11 százalék), míg a szerb állam részesedése közel 30 százalék. Az amerikai szankciókat idén januárjában vezették be a Gazprom Nefttel és a NIS-szel szemben az orosz energiavállalatok elleni szélesebb intézkedések részeként.

A büntetőintézkedések ősszel léptek véglegesen hatályba többszöri halasztás után. A korlátozások miatt leállt a nyersolaj-szállítás a horvát JANAF vezetéken keresztül, ami a pancsovai finomító termelésének felfüggesztéséhez vezetett. Alekszandar Vucsics szerb elnök korábban jelezte, hogy folyamatban vannak a tárgyalások az orosz tulajdonosok és a MOL között a többségi részesedés eladásáról.

A szerb kormány támogatja a megoldást, amely hozzájárulhat a szankciók feloldásához és a vállalat stabil működésének helyreállításához. Lapunk megkereste a MOL Nyrt.-t a témában további részletekért. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Szerbia egyelőre tartja magát

A szerb üzemanyag-ellátás jelenleg biztosított az amerikai szankciók ellenére is, elsősorban a MOL jelentős segítségének köszönhetően, amely decembertől az addigi 2,5-szeresére emelte a kőolaj- és késztermék-szállításait Szerbiába. Aleksandar Bocan-Harcenko orosz nagykövet nyilatkozata szerint sem a lakosság, sem a nagyfogyasztók nem érzékelik a korlátozások hatását.