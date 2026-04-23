Hiába emeltek idén, döbbenetesen alacsony az ukrán minimálbér – Európa végén kullog az ország

Ukrajnában emelkedett a minimálbér év elején, de a növekedés csak korlátozott javulást jelentett a dolgozók számára. Az új összeg forintban számolva is rendkívül alacsony maradt, és jelenleg Európa legalacsonyabb minimálbérével rendelkezik, ami kiszolgáltatottá teszi az ukrán munkavállalókat, és messze elmarad az Európai Unió ajánlásától.
VG
2026.04.23, 17:56
Frissítve: 2026.04.23, 18:31

Idén év elején 8000 hrivnyáról 8647 hrivnyára nőtt a minimálbér, ami a jelenlegi árfolyamon mintegy 61 400 forintnak felel meg. Ez nominálisan mintegy 8 százalékos emelés, ám a gyakorlatban ez az összeg továbbra sem biztosít érdemi megélhetést, különösen a háborús gazdasági környezetben.

A minimálbér és a tényleges megélhetési költségek közötti különbség a valóságban ennél is nagyobb lehet / Fotó: Oleksandra Bolotina

Még az emelés után is alacsony a szint

A minimálbér szintje az emelést követően is rendkívül alacsony maradt – írta a Kiszo. Összehasonlításképpen az ukrán átlagkereset már 2025 végén is meghaladta a 26 ezer hrivnyát, ami mintegy 185-190 ezer forintnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér továbbra is a jövedelmi skála alsó szélén helyezkedik el, és jelentős a különbség az átlagos keresetekhez képest.

A hivatalos létminimum szintén alacsony: körülbelül 3200 hrivnya, azaz 22-23 ezer forint körül alakul. Ez azt jelzi, hogy még a hivatalos megélhetési küszöb is alacsony szinten van meghatározva, így

  • a minimálbér
  • és a tényleges megélhetési költségek

közötti különbség a valóságban ennél is nagyobb lehet.

A háború és az infláció hatása

A bérek vásárlóerejét jelentősen rontotta az elmúlt évek gazdasági környezete. A háború következtében visszaesett a gazdasági teljesítmény, megszakadtak ellátási láncok, és komoly károk keletkeztek az infrastruktúrában. Ebben a helyzetben a bérek reálértékének megőrzése is komoly kihívás.

Az infláció különösen az alacsony jövedelműeket sújtja, akik bevételeik nagyobb részét alapvető termékekre költik. Így hiába nőtt nominálisan a minimálbér, a tényleges életszínvonal sok esetben alig javult.

Jelentős a különbség a magyar bérekkel

A régiós összehasonlítás még erősebb kontrasztot mutat. Magyarországon 2026-ban a minimálbér nagyságrendileg 266-270 ezer forint körül alakul – ez több mindentől függhet – , ami több mint négyszerese az ukrán szintnek. Ez a különbség nemcsak a gazdasági fejlettség eltérését mutatja, hanem a munkaerőpiaci folyamatokat is erősen befolyásolja.

A magasabb bérek miatt továbbra is erős a külföldi munkavállalás vonzereje az ukránok számára, különösen a szomszédos országokban. Ez hosszabb távon csökkenti a hazai munkaerő-kínálatot, miközben a hazautalások fontos szerepet játszanak az ukrán gazdaságban.

Szakértők szerint jóval magasabb bér kellene

A jelenlegi szintet szakértők egyértelműen alacsonynak tartják. Egy korábbi ukrán miniszter szerint legalább 12 ezer hrivnyára – vagyis nagyjából 85 ezer forintra – kellene emelni a minimálbért ahhoz, hogy az közelebb kerüljön a valós megélhetési költségekhez. Ez közel 40-50 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.

A szakmai vélemények szerint a minimálbér jelenlegi összege nem tükrözi a gazdasági realitásokat, és nem biztosít megfelelő megélhetést. Miközben a kormány óvatos, fokozatos emelésekkel számol, a szükséges és a tényleges bérszint közötti különbség továbbra is jelentős marad.

Okszana Zsolnovics, Ukrajna korábbi szociális minisztere szerint a jelenlegi minimálbér túl alacsony, és nem tükrözi a valós megélhetési költségeket. Úgy vélte, hogy a minimálbérnek az országos átlagfizetés 60 százalékát kellene elérnie.

„Ha most 25-26 ezer hrivnya körül van az átlagbér, akkor a minimálbérnek legalább 12 ezer hrivnyát kellene kitennie” – mondta már tavaly ősszel Zsolnovics a Novini.Live műsorában. Hozzátette: a mostani 9 ezer hrivnya alatti szint inkább a „szürkegazdaság” fenntartásának kedvez, mintsem reális mutató.

Aki tényleg ennyi pénzből kénytelen megélni, annak nagyon nehéz eltartani a családját 

– fogalmazott. A volt miniszter szerint a minimálbér 10-12 ezer hrivnyára emelése észszerű lépés lenne, mert:

  • több járulék folyna be a nyugdíjalapba,
  • csökkenne a feketefoglalkoztatás,
  • a dolgozók jobban éreznék, hogy munkájukat méltányosan fizetik meg.

Zsolnovics úgy véli, hogy ezzel párhuzamosan a létminimumot és a minimális nyugdíjat is 4,5-4,7 ezer hrivnya szintre kellene emelni, hogy valóban fedezze az alapvető kiadásokat.

Lassú felzárkózás várható

Az adatok alapján a 2026 eleji emelés inkább jelzésértékű lépés, mintsem érdemi fordulat. A gazdaság stabilizálódása és a bérek felzárkózása csak hosszabb távon, a háborús helyzet rendeződésével és a beruházások élénkülésével válhat reálissá.

Addig azonban a jelenlegi szint azt mutatja, hogy az ukrán minimálbér továbbra is rendkívül alacsony, és a felzárkózás folyamata lassú és bizonytalan marad.

