Az MI már beszivárgott a munkahelyekre – meglepő ország vezeti a világot

A Microsoft adataira épülő Visual Capitalist-elemzés azt vizsgálta, hogy a munkaképes korú lakosság mekkora része használ rendszeresen mesterséges intelligenciát (MI) a munkája során. Az aktív felhasználók közé azok kerültek, akik havonta legalább 90 percet töltenek MI-eszközökkel. A globális arány jelenleg 17,8 százalék – írja az Origo.

Az Egyesült Arab Emírségekben a legelterjedtebb az MI-használat a munkában / Fotó: Nuva Frames (illusztráció)

Nem az Egyesült Államok áll az élen az MI-használatban

Bár az MI-iparág központja továbbra is az Egyesült Államok, a technológia gyakorlati alkalmazásában nem az amerikaiak vezetnek.

A lista első helyén az Egyesült Arab Emírségek áll, ahol a munkaképes lakosság több mint 70 százaléka használ mesterséges intelligenciát. Második helyre Szingapúr került 63 százalékos aránnyal.

Az Egyesült Államok ezzel szemben még a top 20-ba sem fért be, annak ellenére, hogy a világ legnagyobb MI-vállalatainak többsége ott működik. A szakértők szerint ennek egyik fő oka az ország mérete: egy hatalmas és rendkívül sokszínű munkaerőpiacon jóval lassabb az új technológiák egységes elterjedése, mint kisebb, központilag digitalizált államokban.

Az európai országok közül több is kiemelkedő eredményt ért el. Norvégia, Írország, Franciaország, Spanyolország és Hollandia egyaránt 40 százalék feletti MI-használati arányt produkált.

A kontinens erős szereplése mögött a fejlett digitális infrastruktúra, a vállalatok magas digitalizáltsága és a képzett munkaerő áll. Az elemzés szerint ezek az országok gyorsan integrálták az MI-t az üzleti folyamatokba, az oktatásba és az állami szolgáltatásokba is.

Magyarország megelőzi Németországot is Magyarország a globális rangsor 19. helyére került a 147 országot vizsgáló felmérésben. A munkaképes korú lakosság 32,2 százaléka használ rendszeresen mesterséges intelligenciát, amivel az ország többek között Dániát, Németországot és Tajvant is megelőzi. A visegrádi országok közül Magyarország teljesített a legjobban. Lengyelország 31 százalékos, Csehország pedig 30,1 százalékos aránnyal szintén az élmezőnyhöz tartozik.

Ázsia robbanásszerű növekedést produkál

A legdinamikusabban fejlődő régió jelenleg Ázsia. A világ 15 leggyorsabban növekvő MI-piacából tíz ázsiai ország.