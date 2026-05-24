Az MI már beszivárgott a munkahelyekre – meglepő ország vezeti a világot
A Microsoft adataira épülő Visual Capitalist-elemzés azt vizsgálta, hogy a munkaképes korú lakosság mekkora része használ rendszeresen mesterséges intelligenciát (MI) a munkája során. Az aktív felhasználók közé azok kerültek, akik havonta legalább 90 percet töltenek MI-eszközökkel. A globális arány jelenleg 17,8 százalék – írja az Origo.
Nem az Egyesült Államok áll az élen az MI-használatban
Bár az MI-iparág központja továbbra is az Egyesült Államok, a technológia gyakorlati alkalmazásában nem az amerikaiak vezetnek.
A lista első helyén az Egyesült Arab Emírségek áll, ahol a munkaképes lakosság több mint 70 százaléka használ mesterséges intelligenciát. Második helyre Szingapúr került 63 százalékos aránnyal.
Az Egyesült Államok ezzel szemben még a top 20-ba sem fért be, annak ellenére, hogy a világ legnagyobb MI-vállalatainak többsége ott működik. A szakértők szerint ennek egyik fő oka az ország mérete: egy hatalmas és rendkívül sokszínű munkaerőpiacon jóval lassabb az új technológiák egységes elterjedése, mint kisebb, központilag digitalizált államokban.
Az európai országok közül több is kiemelkedő eredményt ért el. Norvégia, Írország, Franciaország, Spanyolország és Hollandia egyaránt 40 százalék feletti MI-használati arányt produkált.
A kontinens erős szereplése mögött a fejlett digitális infrastruktúra, a vállalatok magas digitalizáltsága és a képzett munkaerő áll. Az elemzés szerint ezek az országok gyorsan integrálták az MI-t az üzleti folyamatokba, az oktatásba és az állami szolgáltatásokba is.
Magyarország megelőzi Németországot is
Magyarország a globális rangsor 19. helyére került a 147 országot vizsgáló felmérésben. A munkaképes korú lakosság 32,2 százaléka használ rendszeresen mesterséges intelligenciát, amivel az ország többek között Dániát, Németországot és Tajvant is megelőzi. A visegrádi országok közül Magyarország teljesített a legjobban. Lengyelország 31 százalékos, Csehország pedig 30,1 százalékos aránnyal szintén az élmezőnyhöz tartozik.
Ázsia robbanásszerű növekedést produkál
A legdinamikusabban fejlődő régió jelenleg Ázsia. A világ 15 leggyorsabban növekvő MI-piacából tíz ázsiai ország.
Dél-Koreában 43,2 százalékkal nőtt az MI-használat 2025 és 2026 között, ami globális rekordnak számít. Thaiföldön 36,2 százalékos, Japánban 34,1 százalékos, Mongóliában pedig 32,2 százalékos bővülést mértek. Összehasonlításképpen: az Egyesült Államokban ugyanezen időszak alatt 19 százalékos növekedést regisztráltak.
A gyors terjedés egyik oka, hogy az MI-rendszerek az elmúlt években jelentősen javultak a nem angol nyelvek kezelésében, így az ázsiai piacokon is sokkal használhatóbbá váltak.
Egyre nagyobb lehet a globális MI-szakadék
A jelentés szerint világosan kirajzolódik egy új gazdasági törésvonal: azok az országok, amelyek gyorsan képesek integrálni a mesterséges intelligenciát a mindennapi munkába, jelentős versenyelőnyre tehetnek szert.
Az MI-használatban legerősebbnek mért országokat több közös tényező köti össze: fejlett internetes infrastruktúra, magas digitális írástudás, szolgáltatás-központú gazdaság és jelentős technológiai beruházások.
Ezzel szemben számos afrikai és dél-ázsiai térség továbbra is akadályokkal küzd, mivel
- a gyenge internetkapcsolat,
- a magas eszközköltségek és
- a vállalati digitalizáció hiánya miatt ezekben az országokban jóval lassabb az MI terjedése.
A szakértők szerint a következő évtized egyik legfontosabb kérdése az lehet, mely országok tudják a leggyorsabban beépíteni a mesterséges intelligenciát a gazdaság működésébe – hasonlóan ahhoz, ahogy korábban az internet elterjedése alakította át a globális versenyt.
