Már az iparvállalatok részvényeit is a mesterséges intelligencia húzza, de ennek csúnya vége lehet

Az adatközpontok építése nemcsak a csipgyártóknak jön kapóra, az eltemetett „régi gazdaság” is új erőre kapott. A mesterséges intelligencia lelassulása óriási hullámokat vethet.
K. B. G.
2026.05.17, 15:10
Frissítve: 2026.05.17, 15:37

Egyre inkább minden a mesterséges intelligenciáról (MI) szól az amerikai tőzsdéken, miután az adatközpont-építési láz hajtja már a hagyományos ipari részvények árfolyamát is. Azonban ezzel párhuzamosan az aggodalmak is szaporodnak, hogy túl szoros lett a kötelék a hagyományos ipari cégek és a félvezetők gyártói között.

A mesterséges intelligencia hajtja a Caterpillar árfolyamát is / Fotó: Northfoto

Csipgyártó vagy iparvállalat, a piacnak szinte mindegy

A Bloomberg összefoglalója szerint az S&P 500 ipari szektora és a Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index közötti 45 napos korreláció 0,75-ra ugrott, ami azt jelenti, hogy a két, eléggé eltérő részvényekből álló csoport szinte teljesen együtt mozog. Az összefüggés különösen látványos volt a hét elején, amikor 

olyan csipgyártók húzták felfelé az S&P 500-at, mint a Qualcomm vagy a Micron, miközben velük emelkedett az elektromos berendezéseket gyártó Vertiv árfolyama is.

Ez ugyanakkor nem is feltétlenül meglepő, hiszen a csipekkel teli adatközpontok felhúzásában és működtetésében az iparvállalatok is fontos szerepet játszanak. Az MI-fejlesztések így már nemcsak a tőkepiacok alakulását irányítják, de egyre fontosabb szerepet kapnak a reálgazdaságban is. Mindez azonban az egyébként is ciklikusan működő iparvállalatok teljesítményében még nagyobb ingadozásokat okozhat.

Ha mind a reálgazdaságot, mind a tőzsdét a mesterséges intelligencia hajtja, ez azt is jelenti, hogy a fejlesztések lassulása óriási problémákat okozhat. Az Nvidia jövő heti gyorsjelentését így mind a tech szektor, mind az iparvállalatok részvényesei árgus szemmel figyelik majd.

Nem tech, de mégis a mesterséges intelligencia származéka egyre több cég árfolyama

Neil Dutta, a Renaissance Macro Research gazdaságkutatási vezetője szerint van 15 olyan nem technológiai vállalat, együttesen 2 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációval, amelyek árfolyamát a mesterségesintelligencia-költekezések mozgatják. Olyan vállalatokról van szó, mint a Vertiv, az Eaton vagy épp a motorgyártó Cummins. Ha az MI-ciklus lefordul, az nem csak a szenzációs hetest fogja érinteni.

Ezek nem tech vállalatok, de mégis úgy mozognak, mint a csipipari cégek, mert a rendeléseik többsége az MI-adatközpontokhoz kapcsolódik. A Caterpillar tartalék generátorokat árul a létesítményeknek, míg a Vertiv hűtési és áramkezelési szolgáltatásokat kínál.

A sárga markolókról és más erőgépekről ismert Caterpillar részvényei több mint 150 százalékot emelkedtek egy év alatt, a Vertiv árfolyama több mint 230 százalékot száguldott, de a GE Vernova árfolyama is két és félszeresére nőtt.

Túlárazottak már az iparvállalatok?

Nem csoda, hogy ma már ezek a cégek drágának tűnnek, ám figyelembe véve, hogy az eredmények mennyivel múlták felül a várakozásokat, mégsem egyértelmű, hogy buborékról van szó. A gyorsjelentési szezon előtt 3 százalékos növekedést vártak a szektortól, ám az végül mintegy 20 százalék körül alakult. Azonban ez egyre inkább azt jelenti, hogy 

a teljes amerikai részvénypiac egy nagy, koncentrált fogadássá válik a mesterséges intelligenciára.

Azonban történelmi példák sora bizonyítja a vasúttól az optikai kábelig, hogy az optimista várakozások idején a piac hajlandó túlzott beruházásokra, amelyek aztán kihasználatlanul maradnak. Ha a mesterséges intelligencia esetében is ez a helyzet, az iparvállalatok reneszánsza is kérészéletű lehet. 

