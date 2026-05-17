Már az iparvállalatok részvényeit is a mesterséges intelligencia húzza, de ennek csúnya vége lehet

Egyre inkább minden a mesterséges intelligenciáról (MI) szól az amerikai tőzsdéken, miután az adatközpont-építési láz hajtja már a hagyományos ipari részvények árfolyamát is. Azonban ezzel párhuzamosan az aggodalmak is szaporodnak, hogy túl szoros lett a kötelék a hagyományos ipari cégek és a félvezetők gyártói között.

Csipgyártó vagy iparvállalat, a piacnak szinte mindegy

A Bloomberg összefoglalója szerint az S&P 500 ipari szektora és a Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index közötti 45 napos korreláció 0,75-ra ugrott, ami azt jelenti, hogy a két, eléggé eltérő részvényekből álló csoport szinte teljesen együtt mozog. Az összefüggés különösen látványos volt a hét elején, amikor

olyan csipgyártók húzták felfelé az S&P 500-at, mint a Qualcomm vagy a Micron, miközben velük emelkedett az elektromos berendezéseket gyártó Vertiv árfolyama is.

Ez ugyanakkor nem is feltétlenül meglepő, hiszen a csipekkel teli adatközpontok felhúzásában és működtetésében az iparvállalatok is fontos szerepet játszanak. Az MI-fejlesztések így már nemcsak a tőkepiacok alakulását irányítják, de egyre fontosabb szerepet kapnak a reálgazdaságban is. Mindez azonban az egyébként is ciklikusan működő iparvállalatok teljesítményében még nagyobb ingadozásokat okozhat.

Ha mind a reálgazdaságot, mind a tőzsdét a mesterséges intelligencia hajtja, ez azt is jelenti, hogy a fejlesztések lassulása óriási problémákat okozhat. Az Nvidia jövő heti gyorsjelentését így mind a tech szektor, mind az iparvállalatok részvényesei árgus szemmel figyelik majd.

Nem tech, de mégis a mesterséges intelligencia származéka egyre több cég árfolyama

Neil Dutta, a Renaissance Macro Research gazdaságkutatási vezetője szerint van 15 olyan nem technológiai vállalat, együttesen 2 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációval, amelyek árfolyamát a mesterségesintelligencia-költekezések mozgatják. Olyan vállalatokról van szó, mint a Vertiv, az Eaton vagy épp a motorgyártó Cummins. Ha az MI-ciklus lefordul, az nem csak a szenzációs hetest fogja érinteni.