Dráma New Yorkban, összeomolhat a legendás felhőkarcoló: a Pfizer palotája volt, most mindenkit evakuáltak a környéken – videón a 125 méteres toronyház
Részleges bontás várhat arra a 37 emeletes New York-i felhőkarcolóra, amelynek tartószerkezete a felújítás közben veszélyesen meggyengült. A szakértők szerint azonban az épületet először sürgősen stabilizálni kell, különben tovább romolhat az állapota.
Részleges bontásra készülnek annál a 37 emeletes manhattani felhőkarcolónál, amelynek tartószerkezete a felújítás során veszélyesen meggyengült. A szakértők szerint ez lehet az egyetlen biztonságos megoldás, de csak azt követően, hogy az épületet ideiglenesen stabilizálják.
Majdnem összedőlt egy New York-i felhőkarcoló
A kelet-manhattani 42. utcában álló torony – amely korábban a Pfizer globális székházaként működött – jelenleg irodaházból luxuslakásokká történő átalakítás alatt áll. A problémák kedden reggel kezdődtek, amikor az építkezésen dolgozók repedéseket észleltek, majd a 21. és 22. emeleten több teherhordó acéloszlop meghajlott.
A munkások azonnal kiürítették az épületet, személyi sérülés nem történt.
A szerkezeti károsodás miatt a 21. és a 26. emelet közötti szintek jelentős terhelés alá kerültek.
A városi hatóságok szerint elsősorban egy belső részleges összeomlástól tartanak, miközben a teljes épület utcára dőlése jelenleg kevésbé valószínű.
Ronald Hamburger statikus mérnök – aki több mint ötvenéves szakmai tapasztalattal rendelkezik, és a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után a Világkereskedelmi Központ helyreállításán is dolgozott – a New York Postnak azt mondta, az épületet először sürgősen meg kell támasztani, ezt követően lehet megkezdeni a szerkezeti javításokat és a szükséges bontási munkákat. Szerinte a stabilizálás akár egy héten belül elvégezhető.
Emily Guglielmo szerkezettervező mérnök ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy nem szabad elhamarkodottan munkásokat küldeni az épületbe. Véleménye szerint a legfontosabb feladat az ideiglenes acélmerevítések és támasztórendszerek kiépítése, mert ezek csökkenthetik a további szerkezeti mozgások és az újabb evakuálások kockázatát.
A városi építésügyi hivatal időközben hidraulikus emelőket és új acélszerkezeteket telepített a kritikus szinteken. Ahmed Tigani, a New York-i építésügyi hivatal vezetője közölte: a folyamatos műszeres megfigyelés alapján az épület jelenleg stabil, és bíznak a kidolgozott vészhelyzeti tervben.
A környéken több épületet továbbra sem lehet használni, köztük egy szállodát, egy iskolát és több lakóépületet, miközben a 42. és 43. utca egyes szakaszait lezárták a forgalom elől. Elővigyázatosságból még az izraeli konzulátust is kiürítették.
Az ügy előzményei sem megnyugtatók. A városi nyilvántartások szerint az épület ellen az elmúlt években 311 panasz érkezett, emellett több korábbi dolgozó pert is indított. Csak tavaly óta közel két tucat bejelentés érkezett különböző munkavédelmi problémákról és balesetveszélyes helyzetekről.
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