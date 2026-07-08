Erre figyel a világ, megérkezett Irán válasza Amerikának: Trump kegyetlen ultimátumot kapott, azonnal lezárhatják a Hormuzi-szorost – egekben az olaj ára
Irán szerint bármilyen újabb amerikai támadás esetén azonnal lezárja a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, és minden iráni célpont elleni csapásra legalább két ellencsapással válaszol. A figyelmeztetés azután érkezett, hogy a térségben ismét kiéleződött a katonai feszültség Washington és Teherán között.
Újabb veszélyes fordulatot vett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus.
Egy iráni biztonsági forrás szerint Teherán új katonai és stratégiai doktrínát fogadott el, amelynek értelmében minden újabb amerikai támadásra az eddigieknél sokkal keményebb választ adna.
Az iráni PressTV szerint két automatikus intézkedés lépne életbe:
- az első a Hormuzi-szoros teljes lezárása lenne minden tengeri forgalom előtt;
- a második pedig az, hogy minden egyes Iránt ért csapásra legalább két ellenséges célpont elleni támadás következne.
A nyilatkozat szerint Irán saját feltételei szerint irányítaná a szoros újranyitását is, és nem engedné, hogy más országok vagy nemzetközi szereplők alternatív útvonalakat alakítsanak ki a térségben.
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Ismét ropognak a fegyverek a Közel-Keleten. Irán támadásaira az Egyesült Államok nagyszabású katonai csapásokkal válaszolt. Az olajár ismét meredeken emelkedni kezdet.
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A biztonsági forrás Donald Trump amerikai elnöknek is üzent. Azt állította, hogy az Egyesült Államok semmit sem nyerhet újabb fenyegetésekkel, viszont elveszítheti a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés lehetőségét, valamint a végleges megállapodásról szóló tárgyalásokat is. Hozzátette: Irán nem tesz különbséget az Egyesült Államok és térségbeli szövetségesei között, ezért bármely támogatót legitim célpontnak tekinthet.
Az iráni közlés szerint a feszültséget az váltotta ki, hogy az amerikai hadsereg szerdán újabb csapásokat hajtott végre Irán déli partvidékén, Hormozgán tartományban és Mahshahr térségében. Teherán azt állítja, hogy ezek a támadások megsértették a korábban létrejött tűzszünetet.
Az iráni közlések szerint válaszul a Forradalmi Gárda 85 amerikai katonai célpontot támadott rakétákkal és drónokkal Bahreinben és Kuvaitban. A közlemény szerint találat érte a bahreini Port Salman térségében található amerikai haditengerészeti létesítményeket, valamint a kuvaiti Ali Al Salem légibázist is.
Az iráni hadsereg emellett azt állítja, hogy lelőtt egy amerikai MQ-9 típusú pilóta nélküli repülőgépet is.
Az iráni fegyveres erők központi parancsnoksága külön figyelmeztetést is kiadott. Eszerint minden olyan ország vagy szereplő, amely támogatást nyújt az amerikai hadsereg iráni műveleteihez, legitim katonai célpontnak minősülhet.
Teherán emellett ismét hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szorosban kizárólag az általa kijelölt hajózási útvonalakat tekinti biztonságosnak, és nem fogad el külső beavatkozást a térség ellenőrzésébe.
Az iráni parlament elnöke, Mohammad Baqer Qalibaf is élesen bírálta Washingtont. A politikus szerint az Egyesült Államok több ponton is megszegte a két ország közötti megállapodást, többek között a Hormuzi-szorosra vonatkozó vállalásokat, az olajszankciók újbóli bevezetésével és a dél-iráni katonai akciókkal. Úgy fogalmazott: „a megfélemlítés és a zsarolás korszaka véget ért”.
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A Közel-Keleten ismét fokozódó katonai feszültség nemcsak a régió, hanem az egész világgazdaság számára komoly kockázatot jelenthet. Az IMF szerint az olajpiac, az ellátási láncok és az infláció egyaránt újabb sokkot szenvedhetnek el.