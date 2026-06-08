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bankjegy
forgalomból kivont
átváltási határnap
vásárlás

Bankjegybevonás után: nem veszti el azonnal értékét, sőt, előfordulhat, hogy boltban fizethet vele

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar háztartásokban még mindig jelentős mennyiségű, forgalomból kivont bankjegy lapulhat. Bár ezek a címletek a bevonási határnap után már nem számítanak törvényes fizetőeszköznek, egy speciális helyzetben mégis felhasználhatók vásárláskor a bankjegyek régi, már forgalomból kivont változatai – hívja fel a figyelmet az Origo.
VG
2026.06.08, 11:47
Frissítve: 2026.06.08, 11:57

A lap összefoglalója szerint a forgalomból kivont bankjegyek esetében két fontos időpontot kell megkülönböztetni: a bevonási és az átváltási határnapot. A bevonási határnap után a bankjegyek elveszítik törvényes fizetőeszköz jellegüket, így azokat a kereskedők már nem kötelesek elfogadni. Ugyanakkor a címletek jellemzően még hosszú ideig, akár húsz éven át átválthatók, és bár kifejezetten eseti jelleggel, de előfordulhat az is, hogy lejárt bankjeggyel fizet vásárlásakor annak tulajdonosa.

Budapest,,Hungary,-,Jun,11,,2022:,The,Hungarian,Forint,Coinsköltségvetés, államháztartás, bankjegy
Kivételes esetben még bevont, de értékét még nem elvesztő bankjegyet (az átváltási határnap előtt) vásárláskor is lehet használni (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Ebben az esetben lehet bevont bankjegyet vásárláskor fizetésre használni

A bevonást követő három évben a bankok és a posták díjmentesen cserélik be a régi bankjegyeket, ezt követően pedig az MNB pénztáraiban lehet azokat forgalomban lévő címletekre váltani az átváltási határnapig. A jegybank ezért azt javasolja, hogy a lakosság időben gondoskodjon a régi bankjegyek becseréléséről.

Az Origo arra is rámutat, hogy létezik egy kivételes eset, amikor a bevont bankjegy még vásárláskor is használható.

A jogszabályok ugyanis nem tiltják, hogy egy kereskedő saját döntése alapján elfogadjon olyan bankjegyet, amely már kikerült a forgalomból, de még nem érte el az átváltási határnapot.

Ebben az esetben a vállalkozás később maga intézheti a bankjegy beváltását.

A gyakorlatban azonban ez ritka helyzetnek számít, mivel a kereskedő szabadon dönthet arról, vállalja-e az ezzel járó adminisztrációt és többletfeladatokat. Így a bevont bankjegyek elfogadása továbbra is kivételnek, nem pedig általános gyakorlatnak tekinthető.

Miért fontos ez?

A régi forintbankjegyek még jelentős értéket képviselhetnek a háztartásokban még akkor is, ha nem gyűjtői céllal őrizték meg azokat. Azok tulajdonosai, akik elfeledett készpénzt találnak otthon, nem feltétlenül veszítik el annak névértékét, ugyanakkor érdemes figyelni az átváltási határidőkre, mert azok lejárta után a bankjegyek végleg elveszítik pénzbeli értéküket. Így régi bankjegy fiókból való előkerülésekor inkább érdemes azt új változatra cserélni.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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