Eközben a Panama-csatornánál: bejelentettek tizenöt centi mínuszt, ami hajónként több száz konténerrel kevesebbet jelent

Az Origo cikke szerint a Panama-csatorna üzemeltetője, a Panama-csatorna Hatóság (ACP) július 3-tól csökkenti a Neopanamax hajók számára engedélyezett maximális merülési mélységet az El Nino időjárási jelenség várható visszatérése miatt. A korlátozás ugyan egyelőre mérsékelt, de ismét ráirányítja a figyelmet a globális kereskedelem egyik legfontosabb szűk keresztmetszetének sérülékenységére.

A Panama-csatorna merülési korlátozást vezet be a Neopanamax-hajóknál (illusztráció) / Fotó: AFP

Tizenöt centiméter mínusz egyenlő több száz konténerrel egyetlen Neopanamax hajón

A lap arról ír, hogy az új szabályozás értelmében a Neopanamax hajók maximális merülése 15,24 méterről 15,09 méterre csökken. A mindössze 15 centiméteres változás első látásra csekélynek tűnik, azonban

egy 12-15 ezer TEU kapacitású Neopanamax konténerhajó esetében akár több száz konténernek megfelelő rakomány vagy 1000-2000 tonna áru lepakolását is szükségessé teheti. Ez növelheti a szállítási költségeket, és meghosszabbíthatja a tranzitidőt.

A döntés hátterében az áll, hogy a Panama-csatorna működése nagymértékben függ a Gatún-tó és az Alajuela-tó vízkészletétől. Az ACP attól tart, hogy az El Nino hatására csökkenő csapadékmennyiség ismét vízhiányt okozhat, hasonlóan a 2023–2024-es történelmi aszályhoz, amely jelentős fennakadásokat eredményezett a nemzetközi hajózásban.

A korlátozás bevezetése különösen érzékeny időszakban történik.

A Panama-csatorna forgalma jelenleg a kapacitásának közelében működik, napi átlagban mintegy 38 áthaladással.

A forgalmat tovább növeli, hogy a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek miatt emelkedett az amerikai nyersolaj-, LNG- és finomított termékek Ázsiába irányuló szállítása, amelyek jelentős része a csatornán keresztül halad.

Az ACP hónapok óta készül egy esetleges újabb aszályos időszakra. A víztakarékossági intézkedések között szerepel a zsiliprendszerek hatékonyabb üzemeltetése, a víztakarékos medencék fokozott használata, valamint egyes vízerőművi kapacitások ideiglenes korlátozása is. A hatóság hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyeli a vízszinteket és a meteorológiai előrejelzéseket.