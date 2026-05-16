Deviza
EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0% EUR/HUF361,79 +0,04% USD/HUF311,24 0% GBP/HUF414,77 0% CHF/HUF395,41 0% PLN/HUF85,27 +0,1% RON/HUF70,15 0% CZK/HUF14,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szélsőséges időjárás
Panama-csatorna
Szuezi-csatorna
Hormuzi-szoros
aszály
tengeri szállítmányozás
globális kereskedelem

Fellélegezhet a világkereskedelem: Panama mégsem zárja be a kapuját – jöhet az aszály, a csatorna akkor is nyitva marad

A világ egyik legfontosabb kereskedelmi ütőere próbál felkészülni a klímaváltozás következő nagy tesztjére. A Panama-csatornán még egy súlyosabb aszály esetén sem kell újabb hajózási bénulástól tartani.
VG
2026.05.16, 07:30

A Panama-csatorna üzemeltetője szerint 2026-ban sem tervezik korlátozni a hajóforgalmat, még akkor sem, ha az év második felében ismét kialakul az El Nino okozta aszály. A világkereskedelem egyik legfontosabb útvonala most rekordközeli vízkészletekkel próbál felkészülni a következő klímaválságra.

Panama-csatorna
A Panama-csatornán nem akarják megismételni a 2023-as káoszt, amikor az aszály miatt hajók százai torlódtak fel az átjáró előtt / Fotó: AFP

A Panama-csatorna Hatóság (ACP) pénteken közölte: 2026 végéig nem tervezik korlátozni a hajók áthaladását, még akkor sem, ha az év második felében újra megjelenik az El Nino időjárási jelenség. A Reutersnek adott nyilatkozatuk szerint a vízi út üzemeltetői már hónapok óta készülnek arra a forgatókönyvre, amely korábban számos fennakadást okozott a világkereskedelemben.

Az útvonal kulcsszerepet játszik a globális szállítmányozásban, hiszen az Atlanti- és a Csendes-óceánt köti össze. 

Naponta több tucat teherhajó, tartályhajó és konténerszállító használja az útvonalat, amely jelentősen lerövidíti az Amerikát megkerülő tengeri utakat.

Jelenleg napi 38 hajó haladhat át a csatornán, és a kereslet az elmúlt hónapokban ismét erősödött. Ennek egyik fő oka a Közel-Keleten kialakult háborús helyzet. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni konfliktusa miatt több hagyományos kereskedelmi útvonal használata nehezebbé vált, köztük a Szuezi-csatornáé is. Emiatt számos hajózási vállalat ismét a Panama-csatorna felé fordult.

A háttérben azonban ott lebeg az El Nino veszélye. Ez az időjárási jelenség általában két-hét évente jelentkezik, és a Csendes-óceán egyenlítői térségének felmelegedésével jár. Közép-Amerikában ez rendszerint kevesebb csapadékot és súlyos aszályt okoz.

A Panama-csatorna az olaj menekülő útvonala, de az El Nino mindent felboríthat

Az Egyesült Államokhoz menekülnek az ázsiai vevők. A Panama-csatorna áteresztőképessége korlátozott, a legnagyobb hajók nem is tudják használni.

Panama már egyszer megtapasztalta, milyen következményekkel járhat ez. A 2023–2024-es El Nino idején az ország történelmi aszályt szenvedett el. A Panama-csatorna működése különösen érzékeny a vízhiányra, mivel a zsilipek működtetéséhez hatalmas mennyiségű édesvíz szükséges. Akkor a hatóságok kénytelenek voltak csökkenteni a napi áthaladó hajók számát, ami hosszú várakozási időket és globális logisztikai fennakadásokat eredményezett.

A helyzet annyira súlyossá vált, hogy egyes hajótársaságok inkább alternatív útvonalakat választottak, még akkor is, ha ez jelentős többletköltséget okozott.

A Panama-csatorna most felkészült a klímaválságra

Most azonban Panama azt állítja, levonták a tanulságokat. A csatorna vezetése szerint már 2025 óta vízmegőrzési intézkedéseket vezettek be, hogy felkészüljenek a következő El Nino-ciklusra. Kiemelték, hogy a Gatún-víztározó vízszintjét történelmileg magas szinten tartják, ami kulcsfontosságú a csatorna zavartalan működéséhez.

Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb jelentése szerint az El Nino 2026 májusa és júliusa között alakulhat ki, és akár 2027 elejéig is fennmaradhat az északi féltekén. A panamai hatóságok ezért már most folyamatosan figyelik az esős évszak alakulását és az időjárási modelleket.

A Panama-csatorna működése nemcsak Latin-Amerika, hanem az egész világgazdaság számára stratégiai kérdés. A világ tengeri kereskedelmének jelentős része halad át rajta, ezért minden korlátozás azonnal megjelenik a szállítási költségekben, az energiaárakban és végső soron a fogyasztói árakban is.

A Hormuzi után itt a következő gond: már egymillió dollárért engednek át a Panama-csatornán

A Panama-csatornán az átlagos aukciós árak a közel-keleti konfliktus kirobbanása után mintegy 385 ezer dollárra emelkedtek. Egyes hajók több mint egymillió dollárt fizettek áthaladási foglalásért árverésen, amit a közelmúltbeli keresletnövekedés hajtott.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
571 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu