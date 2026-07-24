Tabu: vagy duzzasztjuk a Dunát, vagy hamarosan átsétálhatunk rajta – a víziszállításnak és a hajós turizmusnak pillanatnyilag annyi

A teljes logisztikai láncot érinti, hogy a szárazság miatt alacsony a Duna vízállása. A helyzet kiemelten rossz Magyarországon, ahol nem segítik duzzasztók a vízi áruszállítás – válaszolt a Világgazdaságnak Szalma Botond, a nemzetközi szállítással és logisztikával foglalkozó Plimsoll Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A Duna Dunakeszinél: felszínre került a meder nagy része/Fotó: Horváth Lilla

Kicsit várni kell az üzemanyagra

Természetesen várni kényszerülnek, elakadnak vagy nehézkesen haladnak az üzemanyagot szállító hajók is, amelyek érkezése kiemelkedően fontos a hazai benzin- és gázolajpiac kiszolgálása szempontjából. Ez érintheti Schwechatból, a Pozsonyból és az Al-Duna felől útnak indított szállítmányokat. Az elnök-vezérigazgató a cégeket nem nevezett meg, de nyilván az OMV és a Mol tételeiről van szó. (Az üzemanyagos tankerek nehézségei különösen rosszul jönnek most, amikor geopolitikai okokból amúgy is tovább drágulhat a benzin és a gázolaj.)

Magyarországon a Duna a közepén jellemzően 120 centiméter mély, ilyen vízszint nellett biztonságosan csak az üres teherhajók közlekedhetnek. Amelyik mégis végig tud haladni az árujával a folyón, az a kikötőket nem tudja megközelíteni. Emiatt ellehetetlenül a ki- és a berakodás, de a raktárak elérése is. Végső soron a teljes logisztikai lánc szenved. „Közben az érintett vállalatoknak fizetniük kell a banki tartozásukat, a biztosításukat, más költségüket. Aki tud, alternatív szállítási megoldást keres" – mondta Szalma Botond. Mellesleg egy nagy transzformátorral a Plimsoll egy hajója is egy hete vesztegel a Duna közös román-bolgár szakaszán.

Kerülőútra kényszerül és ott akadt el az orosz és az ukrán gabona

Ráadásul most van a mezőgazdasági termények vízi szállításának a szezonja. Ez Szalma Botond felsorolása szerint a repcével indult, a búzával és a kukoricával folytatódott, a nyár es szakaszában továbbítják vízen a legtöbb műtrágyát is, míg a nagy tételt jelentő acéltermékek fuvarozása általában folyamatos.

Riazstó hír érkezett a külföldre tartó orosz ás ukrán gabonáról is. A terméket továbbító két nagy tengeri kikötőben ugyanis akadozik, illetve leállt a rakodás az ukrajnai háború eseményei miatt. A Maersk határozatlan időre felfüggesztette járatait a csornomorszki halászkikötőnél, érintett rakományait a romániai Konstanca felé irányítja. Az ukrán tájékoztatás szerint a nagy csornomorszki mélytengeri kikötő tovább működik, de Ukrajna fekete-tengeri gabonaexport-kapacitása a támadások miatt már mintegy harmadával csökkent. Mellesleg uszály sincs elég, ha pedig mégis feljut egy-egy hajó Konstancánál a Dunára, ott az alacsony vízszint gátolja a haladásban.